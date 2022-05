L'ultime bastion de résistance ukrainienne dans le port stratégique de la mer d'Azov est passé vendredi 20 mai au soir sous contrôle russe, après la reddition des derniers soldats ukrainiens. A l'Est, la Russie pilonne le Donbass.

Le ministère russe de la Défense a dévoilé des images de soldats se rendant, sur une route de Marioupol. © AFP / MINISTERE RUSSE DE LA DEFENSE / SPOUTNIK VIA AFP

Près de trois mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'aciérie Azovstal à Marioupol est passée ce vendredi 20 mai sous contrôle russe, alors que dans le Donbass, plus au nord, l'artillerie de Moscou pilonne les positions de Kiev. Seule la "diplomatie" mettra fin à la guerre, réitère ce matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont l'armée a donné l'ordre de sauver les derniers militaires encore retranchés dans les sous-sols du site métallurgique.

En début de soirée, le porte-parole du ministère russe de la Défense a affirmé que l'usine Azovstal était "entièrement libéré" après la reddition des derniers soldats ukrainiens, et que la nouvelle avait été transmise au président Vladimir Poutine.

Des images publiées par Moscou montraient des cohortes d'hommes en tenue de combat émergeant de l'aciérie, certains avec des béquilles ou des bandages, après une longue bataille qui était devenue un symbole de la résistance ukrainienne à l'invasion russe.

Le "sauvetage des héros" côté ukrainien

De son côté, Kiev récuse le terme de reddition, M. Zelensky évoquant "le sauvetage de nos héros". "Le commandement militaire supérieur a donné l'ordre de sauver les vies des militaires de notre garnison et d'arrêter de défendre la ville", a affirmé vendredi dans une vidéo sur Telegram le commandant du régiment Denys Prokopenko, un large pansement au bras droit et le gauche tuméfié, depuis ce qui semblait être un local souterrain.

L'Ukraine espère échanger des prisonniers de guerre mais la Russie a fait savoir, visant implicitement le régiment Azov, qu'elle considérait une partie d'entre eux comme des combattants "néonazis". Le Comité international de la Croix-Rouge a exhorté les deux parties à lui accorder l'accès aux prisonniers de guerre et aux internés civils, "où qu'ils soient détenus".

Les combats s'intensifient dans le Donbass

Pendant ce temps, la Russie, qui a échoué à prendre Kiev et Kharkiv (la deuxième ville du pays, au nord-est), concentre ses efforts sur le Sud et l'Est de l'Ukraine.

Moscou cherche notamment à conquérir toute la région du Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses. "Les forces d'occupation russe mènent un feu intense sur toute la ligne de front", selon le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense Oleksandre Motouzianyk, qui indique que la situation "montre des signes d'aggravation".

C'est l'enfer dans le Donbass, où est en cours une bataille d'artillerie lourde (Zelensky)

Les services du président ukrainien ont signalé ce vendredi 20 mai des bombardements sur un axe allant du nord-est au sud du pays. A Lozova, une ville de l'Est, "un missile russe a frappé la maison de la culture qui venait d'être reconstruite : sept victimes, dont un enfant de onze ans" ont été blessées, a dit Volodymyr Zelensky sur Telegram. La veille, des frappes russes à Severodonetsk, dans la région de Lougansk, ont fait 12 morts et 40 blessés, selon le gouverneur local Serguiï Gaïdaï.