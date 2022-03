Au douzième jour de la guerre en Ukraine, l'armée russe a annoncé lundi matin l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires pour évacuer les civils de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, notamment vers la Russie. Elle ne précise pas combien de temps le feu cessera dans ces zones.

Des plots anti-chars près de Marioupol, en Ukraine © AFP / Ivan Rodionov / Sputnik

"Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un 'régime de silence' à partir de 10h le 7 mars, et l'ouverture de couloirs humanitaires", indique lundi matin un communiqué du ministère russe de la Défense. Des cessez-le-feu locaux destinés à permettre l'évacuation des civils des villes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats.

Selon l'armée russe, la décision a été prise suite à une discussion de deux heures, par téléphone, entre le président russe Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. L'ouverture de ces couloirs humanitaires répond à une "demande personnelle" du président français. L'Elysée dément cette information, selon BFMTV : "Le président de la République n'a pas demandé ni obtenu des couloirs vers la Russie après sa conversation avec Poutine (...) C'est une manière encore pour Poutine de pousser son narratif et de dire que ce sont les Ukrainiens les agresseurs et eux qui offrent l'asile à tous".

L'armée n'a toutefois pas précisé si le "régime de silence" commencera à 10h selon l'heure russe ou l'heure ukrainienne, les deux pays ayant une heure de décalage. Elle n'a surtout pas précisé combien de temps cela doit durer.

Des couloirs vers la Russie, la Biélorussie ou l'Ukraine

Les civils de Kiev pourront évacuer en direction de la Biélorussie, avec un couloir ouvert vers Gomel. A Marioupol, où deux autres tentatives de cessez-le-feu ont échoué ce week-end, les civils devraient pouvoir évacuer soit vers Rostov-sur-le-Don en Russie, soit vers Zaporojie toujours en Ukraine, dans une zone plus éloignée des combats. A Kharkhiv, c'est également vers la Russie et la ville de Belogrod que le couloir sera ouvert. Et un peu plus au nord, les habitants de Soumy pourront fuir là aussi soit vers la Russie, soit vers Poltava en Ukraine.

Ces annonces interviennent alors que ce lundi, un troisième cycle de négociations doit commencer entre Kiev et Moscou. Mais Vladimir Poutine l'a rappelé dimanche à Emmanuel Macron, il compte bien "atteindre ses objectifs" que ce soit par la négociation ou par la guerre. La semaine dernière, il avait conditionné la possibilité des négociations au fait que toutes les revendications russes soient satisfaites.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée russe a continué de bombarder Kharkhiv, la deuxième ville du pays : des immeubles civils ainsi qu'un complexe sportif universitaire ont été touchés. L'armée resserre l'étau sur la capitale Kiev, dans une logique "d'encerclement" de quelques grandes villes, selon l'armée ukrainienne qui estime que "les forces russes accumulent leurs ressources pour lancer un assaut sur Kiev".