Deux semaines que les combats font rage en Ukraine et les dégâts sont considérables dans le pays. Suite aux bombardements de l'armée russe, de nombreux bâtiments ont été ravagés. Des images satellites permettent de constater l'ampleur des destructions et surtout la différence entre avant et après la guerre.

Images satellites des dégâts suite aux bombardements à Marioupol. © AFP

Les dégâts sont immenses. De nombreuses villes du pays sont d'ores et déjà détruites. Chaque jour, de nouvelles photos des bâtiments en ruine, encore fumants parfois suite aux bombardements, font le tour du monde. De multiples images satellites sont également diffusées depuis le début du conflit. Certaines d'entre elles, prises avant et après les tirs d'artillerie, permettent de se rendre compte des ravages de la guerre. Voici un aperçu des destructions, grâce aux images satellites de Maxar, une entreprise américaine de technologie spatiale et du site spécialisé Planet.

Marioupol

Marioupol, située dans l'oblast de Donetsk, est stratégique en raison de son port, sur la mer d'Azov. Depuis dix jours, la ville est ainsi constamment visée par des tirs de l'armée russe. Le bombardement mercredi d'un hôpital pour enfant, qui a fait trois morts selon la mairie, a suscité une vague de condamnations internationales. A Marioupol, de nombreux bâtiments (centre commercial, commerces, résidences...) sont désormais détruits, comme le montrent ces photos du satellite Maxar, prises le 9 mars.

Hostomel

Dès le début de la guerre, l'aéroport d'Hostomel, près de Kiev, a été visé par l'armée. Les images du satellite Skysat montrent les dégâts dans le hangar, qui hébergeait notamment l'Antonov An-225, le plus gros avion du monde. Les photos ont été prises les 22 et 28 février 2022.

Tchernihiv

Les images satellite de Maxar montrent le centre commercial Epicentr K à Chernihiv, dans le nord de l'Ukraine, le 28 février 2022 et le 10 mars 2022, après avoir été détruit.

Pont sur la rivière Desna, au sud-est de Tchernihiv. Images satellites prises les 26 et 28 février.

Tchouhouïv

Images de la base aérienne de Tchouhouïv, située dans l'oblast de Kharkiv, prises les 21 et 24 février.

Frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie

Ces images prises les 22 et 26 février, montrent un pont au-dessus du Dniepr. Partiellement détruit, il reliait l'Ukraine, à gauche, à la Biélorussie, à droite.