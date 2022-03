Le parlement ukrainien a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en scène des bombardements de Paris. Les élus réclament la fermeture de leur espace aérien pour stopper les attaques russes.

Capture d'écran de la vidéo postée sur Twitter par le Parlement ukrainien. © *

Paris sous les bombes. Une vidéo saisissante est devenue virale depuis sa mise en ligne vendredi sur les réseaux sociaux. Elle dure 45 secondes et elle est ultra-réaliste. On y voit la capitale française se faire bombarder. Elle est partagée par des élus ukrainiens. Ils demandent depuis le début de l’invasion russe le 24 février une "no fly zone" au-dessus de leur pays.

Ce que montre la vidéo

La vidéo est prise comme si c'était des habitants qui filmaient. On voit des explosions, dont une près de l’Opéra Garnier, la tour Eiffel est visée par des tirs. La capitale est prise d’assaut. On entend des cris, des pleurs d’enfants, des explosions et des sirènes. Des avions de chasse survolent la capitale.

La vidéo est anxiogène. Au-dessus du tweet le Parlement ukrainien s'interroge : "Est-ce que la fameuse Tour Eiffel à Paris ou la porte de Brandebourg à Berlin resteraient debout sous d’incessants bombardements russes? Pensez-vous que cela ne vous concerne pas? Aujourd’hui, c’est l’Ukraine, demain, ce sera toute l’Europe. La Russie ne s’arrêtera pas."

Pour demander la fermeture de l’espace aérien

La guerre se déroule aussi sur les réseaux sociaux. Le message à la fin de la vidéo est clinique : "Demandez-vous ce qu’il se passerait si cela se passait dans une autre capitale européenne ?". On peut enfin lire : "Fermez le ciel au-dessus de l’Ukraine, ou donnez-nous des avions de combat". Cette vidéo est diffusée après la clôture du sommet de Versailles, qui a déçu le gouvernement ukrainiens et l’opposition. Cette vidéo veut interpeller l’opinion publique. Le Président Volodymyr Zelensky réclame depuis le début du conflit la fermeture de l’espace aérien pour empêcher l’aviation russe de survoler le pays et lâcher des bombes.

"Cela fait treize jours qu'on entend des promesses. Treize jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera" avait déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram Volodymyr Zelensky. "Mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n'ont pas été capables de prendre une décision en Occident depuis 13 jours (...). Sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes".

Le refus des Occidentaux

Mais l’OTAN s’oppose à intervenir de cette manière. Il n’est pas question d’instaurer une zone d’exclusion aérienne dans le ciel. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, l’a de nouveau répété vendredi. Une telle mesure "signifierait être prêt à abattre des avions russes", a-t-il estimé, "et nous amènerait très certainement à une guerre ouverte". Pour l’instant, certains pays européens aident l’Ukraine en envoyant des armes et du matériel militaire.