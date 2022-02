Les alliés occidentaux ont adopté une nouvelle volée de sanctions financières contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine, en planifiant samedi d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale.

Les manifestants réclamaient l'exclusion de Swift depuis plusieurs jours, comme ici en Allemagne. © AFP / Ying Tang / NurPhoto

Frapper encore et frapper fort au porte-monnaie. Les alliés occidentaux tentent d'asphyxier l'économie russe pour tordre le bras à Vladimir Poutine, lancé dans une escalade de violences contre les Ukrainiens. Tout comme les Pays-Bas, la République Tchèque et l'Allemagne, la France a annoncé samedi soir prendre de nouvelles sanctions et mesures. Au cours d'un conseil de défense, il a "été acté des mesures de lutte contre la propagande de la part d'influenceurs et de médias russes sur le sol européen", selon l'Elysée. Sur le plan militaire, Paris a décidé "la livraison additionnelle d'équipements de défense aux autorités ukrainiennes ainsi qu'un soutien en carburant", a indiqué la présidence. Emmanuel Macron a par ailleurs "acté un renforcement des sanctions économiques et financières en coordination avec les Européens et les Américains", ainsi que "des mesures nationales de gel des avoirs financiers de personnalités russes".

L'annonce est tombée quelques minutes plus tard : les pays occidentaux ont décidé d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift. Ces mesures ont été prises par les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Italie et la Commission européenne. Selon l'Union européenne, environ 70% du secteur bancaire russe est actuellement concernés par les sanctions.

Qu'est-ce que Swift ?

Swift est l'un des plus importants réseaux de messagerie bancaire et financière. La société, acronyme de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, est basée à Bruxelles. Elle est organisée sous forme de coopérative de banques. Le groupe assure plusieurs tâches : transit des ordres de paiement entre banques, ordres de transferts de fonds de la clientèle des banques, ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières, etc. Le tout grâce à des messages standardisés, permettant une communication rapide, confidentielle et peu coûteuse entre établissements financiers.

Quelles banques sont concernées ?

Sont concernées "toutes les banques russes déjà sanctionnées par la communauté internationale, ainsi si nécessaire que d'autres instituts", a précisé le porte-parole du gouvernement allemand, dont le pays préside actuellement le forum du G7. Ces banques ne pourront plus effectuer "la plupart de leurs transactions financières mondiales, et par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées", a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Seules un nombre limité de banques seront exemptées, précise à France Inter un diplomate haut placé : celles qui sont utiles aux Européens pour acheter le gaz russe dont certains États ne peuvent pas se passer.

Quelles conséquences ?

Selon le site de l'association nationale Rosswift, la Russie serait le deuxième pays après les États-Unis en nombre d'utilisateurs avec quelque 300 banques et institutions russes membres du système.

Tactiquement, "les avantages et les inconvénients peuvent se discuter", estime Guntram Wolff, directeur du centre de réflexion Bruegel interrogé par l'AFP. Couper l'accès d'une banque au réseau Swift, c'est lui interdire de recevoir ou d'émettre des paiements via ce canal. Par ricochet, c'est aussi interdire à des établissements étrangers de commercer avec cette banque. Or sortir un pays aussi important que la Russie pourrait accélérer le développement d'un système concurrent, avec la Chine par exemple.

Mais les partenaires occidentaux ont pris d'autres mesures pour appuyer cette sanction. Ils ont aussi décidé de restreindre l'accès de la banque centrale russe aux marchés des capitaux et de "paralyser les actifs de la Banque centrale russe" afin d'empêcher Moscou d'y recourir pour financer le conflit en Ukraine, a affirmé Mme von der Leyen.