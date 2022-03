Les bombardements s'enchaînent depuis des jours à Marioupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine. La situation humanitaire y est décrite comme catastrophique. Les dégâts sont colossaux, la ville étant en grande partie détruite. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux témoigne de l'ampleur des destructions.

La ville de Marioupol, en ruines suite aux bombardements et aux affrontements avec l'armée russe. © Capture d'écran vidéo

"Les dégâts à Marioupol et dans d'autres villes ukrainiennes rappellent les ruines de Verdun." C'est l'une des phrases marquantes du discours du président ukrainien, qui a pris la parole ce mercredi devant les parlementaires français. L'occasion pour Volodymyr Zelensky d'alerter sur la situation dans cette ville portuaire du sud du pays. Il n'en presque plus rien, tellement les bombardements ont fait des ravages. Les images et vidéos des dégats font froid dans le dos.

Une séquence partagée sur Twitter par le régiment Azov

L'une d'entre elle d'ailleurs fait actuellement le tour du monde. 49 secondes, pas de son... mais les images parlent d'elles même. On y voit la ville de Marioupol, filmée par un drone, détruite, dévastée, les ruines encore fumantes. La vidéo a été postée ce mercredi, peu avant midi, sur le compte Twitter du régiment Azov, groupe paramilitaire à la réputation sulfureuse, qui tire son nom de la mer d'Azov, accusé d’être composé entre autres de "néo-nazis" et que Moscou met en avant pour justifier l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

La vidéo est accompagnée de ce message, posté en Ukrainien puis traduit en anglais : "C'est Marioupol aujourd'hui... Ville morte détruite par l'ennemi... Mais elle est toujours vivante. Les gens y respirent encore - affamés, dans les sous-sols des maisons en flammes. Leurs cœurs battent encore sous les décombres dans l'espoir du salut."

La vidéo a ensuite été massivement partagée sur les réseaux sociaux, notamment par différents comptes certifiés, des médias ukrainiens et des journalistes étrangers comme le correspondant en Allemagne du Wall Street Journal. Elle compte actuellement, en cumulé, plus d'un million et demi de vues. Elle a également été reprise par des médias du monde entier : LCI, Euronews, Sky news, Daily Mail, The Telegraph...

Outre cette vidéo, plusieurs images satellite de la société Maxar, prises ces derniers jours, témoignent de l'ampleur des dégâts dans la ville et permettent de confirmer l'étendue des dégats montrée dans la séquence partagée par le bataillon Azov. Quartiers résidentiels, infrastructures civiles, usines... une bonne partie est dévastée.

Image de drone de la ville de Marioupol, dévastée / Capture d'écran de la vidéo

Cette image satellite Maxar prise le 19 mars 2022 et publiée le 21 mars 2022 montre des immeubles d'habitation en feu à Marioupol. © AFP

Cette image satellite Maxar prise et publiée le 21 mars 2022 montre un aperçu des bâtiments en feu et du théâtre Marioupol à Marioupol, en Ukraine. © AFP

Cette image satellite Maxar prise et publiée le 22 mars 2022 montre un aperçu des bâtiments en feu dans le district de Livoberezhnyi à Marioupol, en Ukraine. © AFP

Cette image satellite Maxar prise et publiée le 12 mars 2022 montre une vue multispectrale des incendies dans une zone industrielle du district de Primorskyi, dans l'ouest de Mariupol, en Ukraine. © AFP

Des bombardements incessants

Ce mardi, le président ukrainien annonçait qu'environ 100.000 personnes étaient toujours bloquées, à Marioupol, sous les bombes russes. Marioupol est une ville portuaire majoritairement russophone et stratégiquement située entre la Crimée, occupée par Moscou depuis 2014, et le territoire séparatiste de Donetsk (est). Elle est bombardée depuis des semaines par les Russes et a été visée mardi par deux "bombes superpuissantes", selon la municipalité.

Des chars russes ont pénétré dans la ville, et un haut responsable du Pentagone a affirmé que la stratégie russe s'appuyait désormais sur "des tirs à longue portée en centre-ville". Des habitants ayant fui Marioupol ont décrit à l'ONG Human Rights Watch "un enfer glacial, avec des rues jonchées de cadavres et de décombres d'immeubles détruits". "Ce n'est pas la guerre, c'est un génocide", a déclaré à l'AFP la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova, car "les théâtres de guerre ont des règles, des principes. Ce que nous voyons à Marioupol, (c'est) l'absence totale de règles".