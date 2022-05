Selon le quotidien britannique The Guardian, YouTube a supprimé 9 000 chaînes et 70 000 vidéos liées à la guerre en Ukraine et participant à la désinformation. Des "mesures sans précédent".

Youtube compte 90 millions d'utilisateurs en Russie. © AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

Dans un article du quotidien britannique The Guardian et repéré par Numerama, le responsable des produits de YouTube assure que la plateforme a supprimé 9 000 chaînes et 70 000 vidéos de la plateforme. Elles participaient selon le groupe à la désinformation sur l'invasion de la Russie en Ukraine. La majorité des vidéos supprimées provenaient de comptes affiliés au gouvernement russe. Parmi les diffuseurs sanctionnés, certains qualifiaient l'invasion de l'Ukraine de "mission de libération".

Des "mesures sans précédent"

Depuis quelques années, alors que la diffusion de fausses informations ne cesse d'augmenter, YouTube se montre de plus en plus intransigeant. "Nous avons une politique contre la négation d’événements violents majeurs, elle s’applique pour tout, de l’Holocauste à Sandy Hook (tuerie scolaire aux Etats-Unis). Évidemment, ce qui se déroule en Ukraine est un événement violent majeur, et donc nous avons pris des mesures sans précédent sur la base de cette politique", explique dans The Guardian Neal Mohan, le responsable des produits chez YouTube.

Selon Neal Mohan, "une grande partie sont des récits qui proviennent du gouvernement russe, ou d’acteurs russes au nom du gouvernement russe". Après Facebook, YouTube avait déjà au mois de mars décidé de bannir les chaînes de médias publics RT et Sputnik en France, l'Union européenne demandait la même chose. Les deux médias sont accusés de propagande en faveur des Russes.

Ces décisions en cascade n'arrangent pas la Russie, qui utilise YouTube pour ses discours de propagande. "YouTube reste le plus grand site de partage de vidéos en activité en Russie même", a déclaré Neal Mohan, alors que le pays a bloqué Facebook et restreint l'accès à Twitter. YouTube n'est, pour le moment, toujours pas bloqué.