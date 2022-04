Les américains qui s'identifient comme non binaire et intersexe peuvent désormais obtenir un passeport avec un genre neutre. Une simple formalité administrative mais fondamentale pour les premiers concernés.

Le genre neutre s'ajoute au "homme" et "femme" © Getty / Peter Garrard Beck

C'est une petite révolution administrative aux Etats-Unis mais elle est lourde de sens pour les personnes concernées. Depuis le 11 avril, les Américains qui s'identifient comme non binaires et intersexes peuvent désormais obtenir un passeport avec un genre qui ne sera ni masculin, ni féminin, mais "x".

Le choix du neutre

Il est dédié aux personnes qui ne se retrouvent pas dans la binarité des genres, masculin ou féminin et aux personnes intersexes (qui sont nées avec des variations de leurs caractéristiques sexuelles, qu'elles soient chromosomiques, hormonales ou génitales). Pour les concernés, les formalités administratives sont bien souvent l'occasion de constater que la société ne les reconnaît pas tels qu'ils sont, en leur demandant de choisir "homme" ou "femme".

Faute de pouvoir obtenir un passeport correspondant au genre auxquels elles s'identifient, de nombreuses personnes non binaires étaient de fait privées de possibilités de voyager librement. Avec les nouvelles demandes de passeport qui viennent d'être officiellement mises en place, aux choix habituels s'ajoute désormais le "x" caractérise un genre neutre, ni homme, ni femme. Chacun est libre de cocher la case, sans avoir à présenter de justification.

Un progrès dans plusieurs pays

Officiellement, le premier passeport avec un marqueur de genre "x" aux Etats-Unis a été délivré le 27 octobre 2021. C'est le résultat d'un combat de six ans mené par l'activiste intersexe Dana Zzyym contre l'administration américaine qui lui imposait jusqu'à présent de s'identifier comme homme ou femme. A l'époque, Zzyym avait expliqué avoir "presque fondu en larmes" au moment d'ouvrir "l'enveloppe, sorti(r) (s)on nouveau passeport et" voir "le 'X' tamponné en gras sous 'sexe'" et utiliser les pronoms neutres “they,” “them” et their” ("iel(s)" en France).

J'ai maintenant un passeport qui correspond à ce que je suis vraiment et qui va me permettre de participer à des conférences internationales en personne sur le sujet et poursuivre le combat pour les droits des personnes intersexes.

L'administration Biden a rapidement pris part au combat de l'activiste en apportant soutien aux droits LGBTQI+, et en assouplissant notamment, quelques mois après l'arrivée du nouveau président à la Maison Blanche, les règles de choix du genre sur le passeport. Après la victoire de Dana Zzyym, le département d'État avait annoncé la généralisation de l'option de choix avec le neutre pour 2022.

Mais les Etats-Unis ne sont pas le premier pays à légiférer en ce sens. D'autres pays ont soit fait le choix de reconnaître un troisième sexe sur les documents d'état civil, soit de supprimer tout simplement la mention. Le neutre est un choix possible en Australie, en Argentine, en Allemagne, au Canada, ou encore au Pakistan, avec ou sans condition médicale en fonction des pays. La France n'en fait pas partie.