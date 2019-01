Sortie ce vendredi en France de "Sérotonine", le nouveau roman de Michel Houellebecq. Et déjà, dès lundi prochain, l’ouvrage sera disponible en Allemagne où il est une superstar. A Berlin, le reportage de Ludovic Piedtenu.

100 000 exemplaires vendus en Allemagne en trois jours pour "Soumission", son dernier ouvrage il y a 4 ans. Il s’en était écoulé au total plus de 500 000, soit la 4ème meilleure vente en Allemagne en 2015.

Michel Houellebecq fascine les Allemands surtout depuis l’énorme succès qu’a rencontré l’adaptation au cinéma en 2006 de son deuxième roman « Les particules élémentaires », avec devant et derrière la caméra un réalisateur et de très grands acteurs allemands. Il est aussi ici depuis régulièrement adapté au théâtre. Il fait l’objet de cours à l’université, de recherches en littérature.

Comment l’expliquer ? Aurélia Passaris est responsable de la librairie francophone des Galeries Lafayette de Berlin.

Un journaliste littéraire allemand du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung avait tenté cette explication : "les Allemands aiment ses provocations, son côté satirique, sarcastique, irrespectueux".

Il est surtout perçu outre-Rhin comme un intellectuel. Et sa vision de la société contemporaine n’a pas d’égal en Allemagne estime Ben Von Rimscha, le directeur de la librairie Moritzplatz à Berlin.

Pour être honnête, je ne veux pas être injuste avec la littérature allemande mais en ce moment les livres les plus importants et aussi les plus vendus sont des livres français. Virgine Despentes est l’auteure française que nous vendons le plus. Elle et Houellebecq ont en commun des récits tragi-comiques. Ils parlent de la peur du déclassement de la classe moyenne à l’heure de la mondialisation, c’est très contemporain. Mais chez Houellebecq, le dégoût du monde est plus fort, dans une société futile où tout ne tournerait qu’autour des biens et de la consommation. Et ça parle énormément aux lecteurs allemands.