C'était le dernier journal indépendant à exercer en Russie. Novaïa Gazeta, dont le rédacteur en chef a reçu le dernier prix Nobel de la paix, suspend son activité. Un message reçu des autorités russes pousse la direction à la prudence, explique à France Inter la directrice de publication du journal.

Le logo du journal Novaïa Gazeta, à l'entrée de ses locaux à Moscou, en Russie. © AFP / KIRILL KALLINIKOV / SPUTNIK

Le message sur le site de Novaïa Gazeta ne dit que l'essentiel. "Nous avons reçu un autre avertissement de Roskomnadzor. Nous suspendons la publication du journal jusqu'à la fin de 'l'opération spéciale' sur le territoire de l'Ukraine". Les mots sont pesés, la prudence privilégiée. Le journal, 30 ans d'existence, connu pour ses enquêtes et son indépendances du pouvoir, vient de recevoir un deuxième avertissement de l'autorité russe de contrôle des médias. Il arrête donc provisoirement son activité, dans sa version papier mais aussi sur le web et les réseaux sociaux.

Novaïa Gazeta n'aurait pas précisé, c'est pourtant la loi depuis la guerre en Ukraine, qu'une ONG citée dans l'un de ses articles était "un agent de l'étranger". Jointe via Telegram par France Inter, la directrice de publication du journal, Nadiejda Prousenkova nous explique avoir bien étudié la nouvelle loi.

"On trouvera un autre moyen"

Deux avertissements, dit-elle, et c'est la suspension immédiate. Le journal a donc préféré prendre les devants. Une suspension sera toujours moins grave qu'une arrestation, voire une intimidation plus violente. "Les autorités auraient pu nous faire chanter, lancer un enquête criminelle contre les journalistes ou juste arrêter le rédacteur-en-chef", explique-t-elle. "Ils ont choisi un scenario qui ne verra pas couler le sang", autrement dit où l'intégrité des journalistes n'est pas mise en danger. "Ça nous rassure un peu et nous donne de l'espoir." L'espoir de ne pas voir le titre disparaître.

Novaïa Gazetta reprendra son activité après la guerre, c'est sûr, confie Nadiejda Prousenkova. Mais en attendant : "On est prêts à poursuivre le travail. Mais ce ne sera pas sous le nom de Novaïa Gazeta. On trouvera un autre moyen. Peut-être ailleurs, avec la même équipe. On va décider. Mais on va travailler c'est sûr." Dans une lettre adressée à ses lecteurs, le rédacteur en chef du journal prône là aussi la prudence. "Il faut se protéger les uns des autres" écrit Dmitri Mouratov, dont le prix Nobel de la paix, reçu l'an dernier n'impressionne sûrement pas le Kremlin.