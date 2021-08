France Inter s'est entretenu avec un habitant de Kaboul, terré dans la maison de l'un de ses proches. Il raconte le sentiment d'abandon, l'effroi qui paralyse jusqu'à son phrasé, l'angoisse quand il entend sonner à la porte. Et la peur d'une fouille des talibans: "J'ai détruit ma guitare, mon clavier".

Les talibans contrôlent les accès à l'aéroport de Kaboul, rendant le déplacement là bas de plus en plus périlleux. © AFP / Javed Tanveer

La peur s'entend au téléphone. Elle s'est invitée lors de ce coup de fil, elle est dans la voix de cet afghan, joint à Kaboul. Nous lui donnons un faux prénom. Ehsan a 35 ans, il est professeur d'allemand à l'université de Kaboul. Depuis 2005, il enseigne la langue et la culture allemande. Des connaissances qui l'ont amené a travaillé longuement pour l'ambassade d'Allemagne.

"J'ai détruit ma guitare et mon clavier"

Pour parfaire son niveau, il est allé plusieurs années s'approcher du Rhin. Dans la famille, tout le monde a pas mal voyagé en Europe, le père professeur de physique, le jeune frère lui aussi germanophile. "Nous sommes allés plusieurs fois en Europe, mais il n'a jamais été question d'y vivre", dit l'enseignant qui se sent "effrayé et complètement perdu".

Ehsan a quitté sa maison de Kaboul, il s'est réfugié avec sa femme et ses deux enfants chez un oncle. Il redoute que les talibans viennent fouiller sa maison : "Ils ont déjà commencé à chercher chez les gens, c'est arrivé à un de mes voisins" raconte-t-il. "On est parti aussi vite que possible. Avant de partir, j'ai détruit ma guitare, mon clavier. J'ai pris quelques documents, nos passeports. Aujourd'hui on n'a que ça".

Quand les talibans entrent dans Kaboul, c'est la fin de son monde

Il raconte l'angoisse qui a fait pleurer toute la famille, dimanche, au moment d'attendre le retour au bercail du jeune frère, qu'ils imaginaient déjà entre les mains des fondamentalistes. La nuit qui a suivi, sa famille a dormi devant la porte d'entrée pour bloquer une éventuelle intrusion nocturne. "Ils ont capturé le pays, on est comme leurs poupées".

Voici comment Eshan gare sa voiture, collée au plus près de la porte pour empêcher ou retarder une intrusion des talibans.

C'est une vie de peur qui recommence. "Vous auriez vu la tête de mon oncle quand on a sonné à la porte, vous comprendriez que chaque fois que ça sonne, les gens tremblent".

Nous nous en sommes rendus compte. Au cours de notre discussion, nous entendons que ça frappe à la porte. Eshan raccroche aussitôt. Puis il rappelle, ce n'était rien de grave.

"Désormais quand ça sonne, on envoie ma femme ou ma belle-soeur ouvrir. On se dit qu'en entendant une voix de femme, ils penseront qu'il n'y a rien à chercher, explique le professeur. Il n'a pas beaucoup dormi et trop réfléchi, c'est un homme épuisé "j'ai perdu mon esprit, je pense tout le temps à la suite. J'ai toujours cette peur en moi qui a un impact sur mes pensées, mon humeur et même mes mots", confesse celui qui s'excuse de parfois chercher ses mots et qui s'en veut d'être moins patient avec son bébé de dix mois quand il pleure.

Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, les kaboulis espèrent décrocher un visa. Ici devant l'ambassade d'Iran. © AFP / Wakil KOHSAR

Ce retrait américain est une faute extrême. Il détruit mon pays, ma famille et ma vie

Eshan n'accélère pas son débit quand il est en colère. La voix reste presque douce, ce sont les mots qui font mal. "La communauté internationale nous abandonne. Ils nous laissent là à attendre quoi ? La mort ? Pourquoi ? Je n'attends rien d'eux maintenant. Ils ont dépensé des milliards pour rien, ont fait naitre un espoir pour finalement nous l'arracher. Le retrait américain est une faute extrême, il détruit mon pays, ma famille et ma vie".

Il ne répond pas aux critères de l'ambassade allemande pour être évacué

Parmi ces nombreux états de service, Eshan a traduit des documents rédigés par les services de renseignement allemands. Une mission sensible qui prouve la confiance que les équipes avaient en lui.

Son jeune frère de 30 ans a travaillé pour le consulat, il a mené les entretiens pour la délivrance des visas. Aujourd'hui, tous les deux sont sans aide, sans protection de l'ambassade allemande. "Au début de la poussée des talibans, on les bombardait de mails. La réponse était toujours la même : vous ne remplissez pas tous les critères pour entrer dans le programme d'évacuation (ndlr : pour des motifs de date de contrats). Ils sont responsables de ce qui nous arrivera".

Au delà du dépit, c'est le désespoir. Eshan en est là. Surtout quand il lit dans la presse germanique qu'un avion a quitté en début de semaine en urgence Kaboul pour Berlin avec... sept passagers à bord. "Nous avons travaillé pour eux, nous avons aidé à réaliser leurs programmes, leurs missions. Sans nous, cela n'aurait pas été possible. Et ils nous lâchent. Nos vies sont en danger".

Même cloitré chez son oncle, Eshan n'oublie pas qu'il est un jeune papa quand son petit garçon le réclame de plus en plus fort. Avant de raccrocher, il nous demande de ne plus le contacter par message, seulement par appel vocal. "Il ne faut pas de trace, j'ai déjà effacé l'historique de nos précédents échanges. Je ne dois pas avoir de contact avec l'étranger. Je peux ne pas répondre à un appel s'il tombe au mauvais moment, mais l'écrit ne doit pas rester". Ainsi les afghans du 21e siècle se préparent à vivre, et s'inventent déjà de nouveaux réflexes pour leur survie.