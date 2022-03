La guerre en Ukraine dure maintenant depuis une semaine. Une journée marquée par un nouvel entretien inquiétant entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, la reprise des pourparlers russo-ukrainiens ou encore l'exclusion des athlètes russes et biélorusses des Jeux Paralympiques.

Une semaine que la Russie a envahi l'Ukraine. Une semaine que les combats ont lieu quotidiennement dans le pays, faisant de nouvelles victimes. Au 8ème jour de guerre, les nouvelles ne sont pas rassurantes si l'on en croit la teneur de la nouvelle discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Dans le même temps, les pourparlers russo-ukrainiens ont repris. Le ministre de l'Intérieur a lui fait le point sur l'arrivée des réfugiés en France. Voici les principales informations à retenir de ce jeudi 3 mars.

L'inquiétude d'Emmanuel Macron après un nouvel échange avec Poutine

L'Élysée a fait savoir ce jeudi qu'Emmanuel Macron avait échangé au téléphone durant 1h30 avec Vladimir Poutine. Pour le président français, "le pire est à venir" en Ukraine, le dirigeant russe ayant ainsi fait part de "sa très grande détermination" à poursuivre son offensive, dont le but est "de prendre le contrôle" de toute le pays. Selon l'Elysée, Vladimir Poutine a précisé que l'opération de l'armée russe se développait "selon le plan" prévu et qu'elle allait "s'aggraver" si les Ukrainiens n'acceptaient pas ses conditions.

Même tonalité un peu plus tôt, ce jeudi, du côté du ministre français des Affaires étrangères. "On peut craindre une logique de siège", à laquelle "les Russes sont habitués", a mis en garde Jean-Yves Le Drian. "Rappelez-vous Alep, Grozny", a-t-il lancé, en référence à ces deux villes en Syrie et en Tchétchénie, anéanties par les bombes russes ces dernières décennies.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui déclaré vouloir négocier directement avec son homologue russe Vladimir Poutine, le "seul moyen d'arrêter la guerre" entre Kiev et Moscou. Lors d'une conférence de presse, il s'est dit "ouvert" et "prêt à aborder toutes les questions".

Deuxième session de pourparlers russo-ukrainiens

De nouveaux pourparlers entre la Russie et l'Ukraine à la frontière entre le Bélarus et la Pologne ont eu lieu ce jeudi, au huitième jour de l'invasion russe. L'Ukraine et la Russie ont convenu d'organiser des "couloirs humanitaires" pour l'évacuation des civils des zones de combats. Il n'y a en revanche pas eu d'accord pouvant aboutir à un cessez-le-feu. "La deuxième session de négociations est terminée. Malheureusement, il n'y a pas encore les résultats escomptés pour l'Ukraine. Il n'y a qu'une solution pour organiser des couloirs humanitaires", a écrit sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, un membre de la délégation ukrainienne.

Dans le même temps, dans de nombreuses villes d'Ukraine, visées par les bombes russes ou encerclées, la situation humanitaire s'est considérablement dégradée. Dans le sud, la ville portuaire stratégique de Marioupol est quasi coupée du monde et subit d'intenses bombardements, la ville de Kharkiv, la deuxième du pays, subit, elle aussi, un pilonnage depuis plusieurs jours. Au moins trente personnes ont été tuées dans une frappe russe sur deux écoles et des habitations de la ville ukrainienne de Tcherniguiv, dans le nord, a annoncé jeudi le gouverneur de la région.

La France recommande à ses ressortissants de quitter la Russie

La France a "fortement" recommandé jeudi à ses ressortissants "dont la présence et celle de leur famille n'est pas essentielle en Russie" de quitter le pays. "Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'application des sanctions internationales prononcées à l'égard de ce pays, il convient de faire preuve d'une vigilance renforcée", explique le ministère français des Affaires étrangères sur son site internet. Dimanche, Paris avait déjà recommandé aux "Français de passage en Russie" de s'en aller.

800 Ukrainiens sont déjà arrivés en France

Invité de France Inter, Gérald Darmanin a annoncé ce matin que 800 Ukrainiens étaient arrivés sur le sol français depuis le début de la guerre. "Parfois pour être en transit vers l'Espagne ou vers l'Angleterre", a précisé le ministre de l'Intérieur, ajoutant que "la France prendra toute sa part" dans l'accueil des réfugiés. Plus d'un million de personnes ont fui l'Ukraine depuis une semaine, selon le dernier bilan de l'ONU jeudi.

"Il n'y a pas de différence" entre les réfugiés ukrainiens et les autres, a également affirmé Gérald Darmanin. "L'asile est constitutionnel, la France le défend en Europe et dans son pays, à condition que ce soit en rapport avec une situation de guerre ou de persécution. Tous ceux qui viendront d'Ukraine seront accueillis en Europe", sans distinction entre les origines des Ukrainiens, promet le ministre de l'Intérieur.

Les Russes et Biélorusses absents des Jeux

Les Jeux Paralympiques auront finalement lieu sans eux. Les athlètes russes et biélorusses sont exclus de la compétition, qui commence ce vendredi à Pékin, suite à l'annonce ce jeudi du Comité international paralympique. Saisi à la suite de l'invasion russe en Ukraine à laquelle collabore la Biélorussie, le CIP avait annoncé mercredi que ces sportifs pourraient participer aux Jeux sous bannière neutre, une décision contestée dans plusieurs pays.

Dans un communiqué, le CIP a justifié son revirement par le fait que "des équipes et des athlètes menacent à présent de ne pas participer, compromettant les chances de réussite des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022". "La situation dans le village des athlètes se détériore et garantir leur sécurité est devenu impossible", a ajouté le Comité, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Au total, 83 athlètes des deux pays sont concernés.

Le géant pétrolier russe Loukoïl appelle à arrêter la guerre

Le numéro deux du secteur pétrolier russe, Loukoïl, a appelé jeudi à "arrêter rapidement" la guerre en Ukraine, devenant la première société nationale d'envergure à s'opposer à l'invasion du pays par Moscou. "Nous prônons un arrêt rapide du conflit armé et soutenons sans réserve son règlement via un processus de négociation et des moyens diplomatiques", a indiqué le conseil d'administration de Loukoïl dans un communiqué.

Après l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie déposent une demande d'adhésion à l'UE

Voisin de la Russie, la Géorgie a officiellement déposé jeudi sa candidature pour intégrer l'Union européenne. "La Géorgie est un État européen et continue d'apporter une contribution précieuse à sa protection et à son développement", a déclaré le Premier ministre. La Géorgie a notamment été en guerre en 2008 avec la Russie. Quelques heures plus tard, un autre voisin de la Russie, la Moldavie a, elle aussi, officiellement déposé sa candidature. "Certaines décisions doivent être prises de manière prompte et déterminée" a déclaré devant la presse sa présidente, Maia Sandu.

En début de semaine, le président Ukrainien a également déposé une demande officielle d'adhésion et exhorté les 27 de l'accepter.