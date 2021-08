Interrogé il y a une dizaine de jours sur le pass sanitaire mis en place en France, le maire de New York Bill de Blasio avait répondu : "Je ne suis pas toujours un grand fan de Macron, mais je pense que c'est une direction que nous devons envisager sérieusement".

Le Theater District, à Manhattan © AFP / MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

À New York, l'accès à l'intérieur des restaurants, aux salles de sport et de spectacles sera bientôt réservé aux personnes vaccinées contre la Covid-19. Le maire démocrate de la ville, Bill de Blasio, a annoncé ce mardi la mise en place d'un passeport vaccinal, une première aux États-Unis.

Ce dispositif baptisé "Key to NYC pass", exigé à la fois pour les clients et pour les salariés, sera mis en place à compter du 16 août, même s'il n'y aura pas de contrôles avant le 13 septembre, a-t-il précisé. "La règle est claire désormais pour tous ceux qui ont plus de 12 ans : si vous voulez avoir accès à ces activités en intérieur, allez vous faire vacciner. Au moins une dose".

"Je ne suis pas un grand fan de Macron mais..."

Lors d'une conférence de presse le 23 juillet dernier, Bill de Blasio n'avait pas caché son intérêt pour le pass sanitaire, obligatoire en France depuis le 21 juillet pour aller au cinéma, au théâtre ou en boîte de nuit, et qui a vocation à être étendu aux restaurants lundi prochain. "Je ne suis pas toujours un grand fan de Macron, mais je pense que, dans ce cas précis, c'est une direction que nous devons envisager sérieusement", avait-il déclaré, se disant favorable à des approches "créatives" pour inciter les habitants à se faire vacciner.

À New York, ville de plus de 8 millions d'habitants, 71,8% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les chiffres de la municipalité. Un taux très légèrement supérieur à la moyenne nationale américaine. Afin d'atteindre le tiers de la population n'ayant reçu aucune injection, tous les moyens sont bons. Le maire de New York a déjà promis 100 dollars à tout résident qui se ferait vacciner dans l'un des centres gérés par la Ville. Une récompense qui s'ajoute aux menus de fast foods et billets pour des parcs d'attraction déjà offerts aux nouveaux vaccinés.