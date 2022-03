Dimanche soir, Moscou a annoncé le blocage du réseau social Instagram, pourtant utilisé par 62 millions de personnes en Russie, en réponse aux annonces de sa maison-mère, Meta, sur les messages concernant les soldats russes. Il rejoint ainsi la liste des réseaux désormais interdits sur le territoire russe.

Instagram est dans le viseur des autorités russes après les décisions de sa maison mère, Meta © AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

À minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, le réseau social Instagram a été suspendu en Russie. Les autorités accusent le service de propager des discours contre les Russes, en pleine guerre contre l'Ukraine. En ligne de mire, l'annonce de Meta, maison-mère d'Instagram ainsi que de Facebook et WhatsApp, qui a déclaré jeudi faire des exceptions à son règlement sur l'incitation à la violence dans les posts Facebook en ne supprimant pas des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes.

L'agence des télécommunications russe, Roskomnadzor, a annoncé vendredi un délai de deux jours pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices de transférer leurs contenus et leurs communautés vers d'autres plateformes qui, elles, sont autorisées. Entre vendredi et dimanche, Instagram a donc vu poindre de nombreux contenus réagissant à cette annonce. "J'en suis toujours au stade de la colère, et le stade de l'acceptation est encore loin", a écrit par exemple Karina Nigaï, blogueuse mode suivie par près de trois millions de personnes sur Instagram. Une autre utilisatrice influente, Alexandra Mitroshina, 2,4 millions d'abonnés, pointe du doigt le fait que "les petites et moyennes entreprises dont les affaires sont liées à Instagram", c'est-à-dire les petites entreprises de services, les cafés ou certains commerces, vont se retrouver en difficulté.

Des liens vers VKontakte et Telegram, et beaucoup de comptes muets

Ce lundi, sur Instagram, quelle est donc l'activité des plus gros comptes Instagram russes ? La plupart d'entre eux a ajouté à sa description un lien soit vers VKontakte (en vk.com), l'équivalent russe de Facebook, soit vers Telegram (en t.me), une messagerie instantanée très populaire en Russie.

L'animatrice et chanteuse Olga Bouzova a posté dimanche, deux heures avant la fermeture du réseau, un long post vidéo dans lequel elle apparaît en larmes, accompagné du message "Merci pour tout". Depuis, plus rien.

Pas d'activité non plus sur le compte de la chanteuse Polina Gagarina, suivie par 8,6 millions de personnes. Le dernier post de cette jurée de The Voice en Russie remonte à il y a deux jours, et elle y évoquait la sortie de sa nouvelle chanson, se demandant s'il fallait maintenir sa sortie. Le post s'achève par un lien vers VKontakte, "pour ne pas qu'on se perde". Même chose, par exemple, pour l'acteur Pavel Volya, 15 millions d'abonnés, qui a posté massivement les liens vers ses autres comptes avant la fermeture du réseau.

L'animateur télé Ivan Urgant, suivi par 10 millions de personnes, avait posté il y a deux semaines une publication sur fond noire simplement accompagnée du message "Peur et douleur. Non à la guerre." ("Net voyne", le slogan des opposants russes à la guerre). Depuis, il n'avait rien posté, et son émission "Evening Urgant" avait été supprimée de la grille des programmes de la chaîne Channel One. Samedi, il a posté une photo expliquant qu'il avait juste pris quelques vacances. Selon les services en russe de la BBC, il a fui en Israël. Son compte n'a pas de nouvelle publication ni de nouvelle story depuis minuit dimanche.

Des comptes qui continuent à poster

À l'inverse, l'ex-animatrice télé Ksenia Sobtchak continue à poster des contenus sur Instagram. Suivie par 9,3 millions de personnes, l'ancienne vedette de télé est devenue femme politique il y a quelques années et candidate en 2018 à l'élection présidentielle - se revendiquant comme opposante, elle est parfois accusée d'être en réalité "infiltrée", notamment parce que son père était un proche de Poutine. Elle a posté, lundi matin, une vidéo d'entretien avec le politologue Gleb Pavolvsky évoquant notamment "les erreurs de Poutine" dans la guerre en Ukraine.

Autre compte qui a émis un signe de vie lundi : celui de l'influenceuse Nastya Ivleeva, suivi par 18,9 millions d'abonnés. Dimanche dans la journée, elle avait publié un long post accompagné de dix photos : "Je ne sais pas comment nous utiliserons Insta à l'avenir, je ne sais même pas si nous l'utiliserons encore", expliquait-elle avant de se lancer dans une sorte de rétrospective. Mais lundi matin, son compte a posté une story, une photo d'elle enfant, accompagnée d'un lien vers son compte Telegram.

Enfin, avec 18 millions d'abonnés, le rappeur Timati a l'un des comptes les plus suivis sur Instagram en Russie. Dimanche soir, il a posté un message qui pourrait être "mon dernier message ici", conclu par la phrase "Le temps remettra les choses à leur place." Mais à minuit et une minute, il a continué à poster - sa première story affichant en gros l'heure, et un message en Russe accompagné d'un petit drapeau pirate.

Twitter et Facebook ont d'ores et déjà connu le même sort. Dans le même temps, la demande de VPN n'a jamais été aussi forte : sur l'App Store d'iOS comme sur le Play Store de Google, ce type d'applications est le plus demandé en Russie. La fermeture des réseaux sociaux populaires, mais aussi de plusieurs sites d'information, ne peut être contournée qu'avec ces applications, que la Russie n'a pas encore interdite.