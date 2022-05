Dans un discours prononcé à Dallas, l'ancien président des États-Unis a qualifié de "totalement injustifiée" l'invasion de "l'Irak", avant de se reprendre et de citer "l'Ukraine". Un lapsus en forme de demi-aveu pour certains, 19 ans après le coup de force américain au Proche-Orient.

George W. Bush se rend compte de son lapsus sur l'Irak, lors d'un discours à Dallas ce mercredi 18 mai 2022. © Capture d'écran Twitter / DR

Un lapsus qui restera dans l'histoire. Lors d'un discours à Dallas ce mercredi lors duquel il critiquait le système politique russe, l'ancien président américain George W. Bush (2001-2009) a déclaré que celui-ci avait conduit à "l'invasion par un seul homme, totalement injustifiée et brutale de...l'Irak", avant de se reprendre : "euh je veux dire de l'Ukraine". La vidéo est devenue virale en quelques minutes.

"De l'Irak aussi, de toute façon"

"De l'Irak aussi, de toute façon…", a susurré George W. Bush dans les secondes qui ont suivi le moment de gêne, avant de justifier son erreur par son âge, "75 ans", suscitant les rires de son auditoire. Un aveu, "19 ans trop tard", selon l'acteur Jeffrey Wright, qui s'est empressé de repartager la séquence.

Le journaliste et écrivain américain Scott Santens évoque lui "la plus grande erreur de tous les temps sur l'une des plus grandes erreurs de tous les temps".

Le 20 mars 2003, sous la présidence de George W. Bush, les États-Unis ont envahi l'Irak. Ils ont à l'époque justifié leur intervention par la présence d'armes de destruction massive dans le pays, qui n'ont jamais été trouvées. La guerre en Irak, qui a duré huit ans et fait des centaines de milliers de morts, reste à ce jour le principal point noir du bilan du 43ème président des États-Unis, qui a été mondialement critiqué pour cette intervention.