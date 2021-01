La cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris a été un sans faute mercredi soir, malgré la situation sanitaire et sécuritaire. Mais un homme se retrouve malgré lui la cible de taquineries des internautes : le sénateur Bernie Sanders, figure des deux dernières campagnes présidentielles démocrates.

Cette photo de Bernie Sanders au Capitole à Washington pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden fait le tour du web © AFP / Brendan SMIALOWSKI

Parmi les invités à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, on a pu voir son ex-rival à la primaire démocrate, Bernie Sanders. Le sénateur du Vermont s'est distingué par sa tenue hivernale rustique, qui a instantanément fait le bonheur des réseaux sociaux.

Parka kaki et moufles tricotées à motifs hivernaux, une enveloppe kraft sous son bras, son look de trappeur était bien différent des tenues très apprêtées des autres invités. Et a automatiquement été détourné en mèmes sur les réseaux sociaux, des images humoristiques.

Bernie Sanders en anti héros

Le mème Bernie Sanders aux cotés du personnage de Deadpool de Marvel / Capture d'écran Twitter

Bernie Sanders entre dans l'Histoire

Sa photo a été notamment détournée et placée aux cotés des 11 ouvriers de la célèbre image "Men at lunch" (déjeuner en haut d'un gratte-ciel).

On le voit également, alors que la Seconde Guerre mondiale fait toujours rage en Europe et dans le Pacifique, aux cotés de Winston Churchill pour le Royaume-Uni, F.D. Roosevelt pour les États-Unis, et Staline pour l'U.R.S.S. réunis à Yalta, en Crimée, pour préparer les accords de paix.

Les moufles de Bernie Sanders ont une histoire

Une journaliste du site américain Buzzfeed en a profité pour raconter l'histoire des moufles de Bernie Sanders. Rien n'est laissé au hasard, en réalité.

"Les moufles de Bernie ont été tricotées par une enseignante du Vermont. Elle les lui a offertes il y a plus de deux ans... Elles sont faites avec de la laine et des bouteilles en plastique recyclées."

Quant à l'enveloppe kraft que Bernie Sanders portait sous le bras, toujours selon la même journaliste, il s'agit tout simplement de l'enveloppe dans laquelle il a reçu ses invitations pour la cérémonie.