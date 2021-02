Amanda Gorman a 22 ans. L'étudiante a marqué la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier en récitant un poème qu'elle avait elle-même écrit. Depuis, elle croule sous les propositions. Elle fait la une de Time avec un entretien avec Michele Obama et est sur scène dimanche en Floride pour le Super Bowl 2021.

L'Américaine Amanda Gorman, lauréate du Prix de poésie jeunesse, sur scène pour l'investiture du président Joe Biden © Getty / Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Elle a illuminé la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, le 20 janvier dernier à Washington. Amanda Gorman, 22 ans, toute de jaune vêtue, a prononcé un poème, qu'elle a écrit, intitulé "The Hill We Climb" ("La colline que nous grimpons"). C'était seulement la cinquième fois qu'un.e poète.sse récitait un poème lors d'une investiture. La dernière fois c'était en 1993, à l'initiative de Bill Clinton. La voix emblématique des droits civiques Maya Angelou avait alors récité un texte qu'elle avait écrit, intitulé "On the Pulse of Morning".

Après cette prestation qui a marqué tous les esprits, la jeune Amanda Gorman sera le 7 février prochain sur la scène du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain, en Floride, où les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les Chiefs de Kansas City. Ce sera une première pour une poétesse.

Elle fait la une de Time avec un entretien avec Michele Obama

Amanda Gorman est partout. Et c'est tout naturellement elle qui fait la une de Time magazine cette semaine. Cette une est lumineuse et militante, comme une évidence :

Pour l'occasion, Amanda Gorman se prête à l'exercice de l'entretien avec une autre personnalité déjà très célèbre, Michel Obama. Le sujet : "the Black Renaissance" ("le renouveau noir").

Poétesse et militante

Amanda Gorman est née en 1998 à Los Angeles. Elle est afro-américaine et a remporté en 2017 le Prix national du jeune poète, qui récompense à la fois le talent d'un jeune écrivain, et son engagement. Le travail d'écrivain d'Amanda Gorman est surtout centré sur les questions d'oppression des Afro-Américains, des femmes, de race, et de marginalisation en général. La jeune femme a été élevée avec ses deux sœurs, dont sa jumelle, par sa mère célibataire dans le quartier pauvre à majorité noire de Watts. Elle a étudié la sociologie à Harvard et est sortie diplômée en 2020.

La poétesse Amanda Gorman sur scène lors du "Together Live at Town Hall" en 2019 à New York © AFP / ASTRID STAWIARZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

En 2016, elle a créé l'association One Pen One Page, un programme de lecture et d'écriture pour les jeunes. Elle écrit de nombreuses poésies et publie un premier ouvrage. En 2017, elle devient la première jeune poétesse à ouvrir la saison littéraire de la bibliothèque du Congrès, lauréate du concours national du jeune poète. L'engagement civique des jeunes candidats à ce titre est aussi important pour obtenir ce prix que leurs capacités d'écriture et leur éloquence.

Elle a 3 millions d'abonnés Instagram, ses livres se vendent avant d'être publiés et elle signe un contrat de modèle

Depuis l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, Amanda Gorman est sur tous les plateaux télé : elle répond aux questions du journaliste star Anderson Cooper sur CNN, plaisante avec l'animateur du Daily Show Trevor Noah...

"Tous mes comptes ont explosé !", lui dit-elle

Son compte Instagram dépasse les 3 millions d'abonnés, là où elle n'en avait "que" 61 000 avant la cérémonie d'investiture :

Amanda Gorman doit publier deux ouvrages, recueils de ses textes poétiques engagés. Les livres ne sont pas encore publiés mais ils sont déjà "sold-out", en rupture de stock en précommande sur le net.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Amanda Gorman a signé la semaine dernière un contrat avec la célèbre agence de mannequins IMG. L'agence, qui emploie notamment les sœurs Hadid, Gisele Bündchen et Kate Moss, a publié un communiqué ce lundi 25 janvier.

"Amanda développera son image au gré d’opportunités dans le secteur de la beauté et de la mode", peut-on lire sur le communiqué d'IMG Models

REVOIR | La vidéo d'Amanda Gorman récitant son poème "The hill we climb" lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden :