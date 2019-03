En Italie, les personnes sans travail et sans revenu peuvent déposer, à partir de ce mercredi 6 mars, un dossier pour obtenir le revenu de citoyenneté. C’est la mesure-phare du Mouvement 5 Etoiles, qui partage le gouvernement italien avec la Ligue.

Un travailleur social reçoit un futur demandeur du revenu de citoyenneté dans les locaux d’un Centre d’assistance fiscale à Rome. © Radio France / Mathilde Imberty

Elle a contribué à la victoire d'une coalition hétéroclite, il y a huit mois, aux élections générales italiennes. La mesure-phare du Mouvement 5 Etoiles et de la Ligue, le revenu de citoyenneté, entre en vigueur ce mercredi (ci-dessous, sa présentation par Luigi Di Maio, vice-président du Conseil, ministre du Travail et leader du Mouvement 5 Etoiles).

Elle doit permettre de lutter contre la pauvreté, mais aussi de relancer l’économie en replaçant sur le marché du travail des personnes qui en sont sorties. Et selon le gouvernement italien, 5 millions de personnes pourraient en bénéficier.

Un revenu sous conditions

Marco, Romain de 34 ans, remplit certaines conditions, justement. Il est sans travail depuis plus d’un an et n’est pas propriétaire de son logement. Il se réjouit : "Partout, en Europe, il y a ce type d’aide sociale. Enfin, on l’a aussi en Italie !"

L’Etat nous donne un minimum en attendant de nous retrouver un travail. C’est comme un coup de pouce pour nous qui sommes dans des situations difficiles. Mais ce que j’espère, surtout, c’est qu’on m’aide à trouver un job !

Les conditions d’obtention du revenu de citoyenneté sont détaillés devant les centres d’assistance fiscale. © AFP / Mathilde Imberty

À partir du mois de mai, l’allocation - montant maximum : 780 euros pour un célibataire, 1 300 euros pour une famille - sera versée durant 18 mois à celles et ceux qui peuvent prouver, en outre, qu'ils n'ont pas acheté de voiture neuve au cours des six derniers mois, ne possèdent ni bateau ni maison secondaire d’une valeur supérieure à 6 000 euros, et n'ont pas plus de 6 000 euros (par personne) à la banque.

Des allocataires engagés

Les allocataires chômeurs recevront des offres d’emploi ou propositions de formations. Ils devront signer un "pacte de retour au travail", qui consiste notamment à examiner les offres qui leur seront faites (dans un rayon de 250 km de leur domicile les 18 premiers mois, dans toute l’Italie ensuite).

Une mesure de lutte contre la pauvreté, certes, commente l’économiste Veronica De Romanis, mais en aucun cas une mesure de relance :

Il n'y a pas beaucoup de demande de travail de la part des entreprises. L'impact sur la croissance risque donc d'être limité. Cette année, pour une dépense (publique, ndlr) de 6 milliards, l'impact (sur le marché) ne dépassera pas 1,8 milliard.

► Le site officiel du revenu de citoyenneté