TÉMOIGNAGE | Alors que les troupes russes poursuivent leur lente avancée dans le Donbass, nos envoyés spéciaux ont rencontré à Lviv un jeune homme qui a fui sa ville, Marioupol. Dans le froid et la nuit, il a décidé de partir à la nage malgré le danger.

Dmitri a quitté Marioupol le jour du bombardement du théâtre. Il a nagé 2h30 avant d'atteindre un village où deux personnes l'ont aidé © Radio France / Thibault Lefevre

C’était le jour de son anniversaire. Le 16 mars. Dmitri sort de chez lui pour aller en centre-ville, récupérer des affaires. Soudain, il entend une frappe très puissante. "Je suis sorti et j’ai tout de suite compris que la frappe avait visé le théâtre. Je savais qu’il y avait beaucoup de monde dans ce théâtre". Dmitri décide de s’approcher pour aider à évacuer les victimes. "Quand je suis arrivé là-bas, j’ai vu un cratère. Tout était rasé, brûlé, détruit".

Dmitri se rappelle encore de la panique, du chaos. "Il y avait des cris, des appels à l’aide, des pleurs". Le jeune homme avoue alors se mettre en mode "pilotage automatique" : "J’ai aidé sans réfléchir, j’ai porté des victimes, je regardais à droite, à gauche pour essayer de trouver des rescapés. Il y avait de la chair, du sang et beaucoup de morts". C’est à ce moment-là que Dmitri décide de partir.

Le théâtre de Marioupol détruit par une frappe le 16 mars © AFP / Alexander NEMENOV

"Si jamais les Russes me voyaient, ils allaient me tuer"

Dmitri rentre chez lui, prépare des affaires et se rend une heure plus tard sur la plage de Pechanka, à moins de 10 km au sud de Marioupol. "Sur le trajet vers la mer, j’ai préparé des bouteilles et de la corde pour me fabriquer une sorte de bouée. J’ai attaché les bouteilles en plastique pour mieux flotter". Dmitri parcourt près de 800 mètres et se sent épuisé. "J’avais peur et froid à tel point que je claquais des dents. Je nageais près du littoral. Je savais que si j’étais repéré par les Russes, je devenais instantanément une cible et j’allais me faire tirer dessus."

Malgré l’épuisement, Dmitri continue à nager pendant deux heures et demi jusqu’à Melekine, quatre kilomètres plus loin. Le jeune homme sort de l’eau et rencontre un grand-père et une grand-mère. "Ils m’ont recueilli avec du borsch et un verre d’alcool. Ce sont eux qui m’ont ensuite aidé à organiser mon départ en minibus". Dmitri prend la direction de Lviv, à l’ouest de Kiev. "Une fois arrivé, je me suis rendu compte que ça valait le coup de prendre ce risque. Je voulais juste fuir la guerre". Dmitri espère rentrer un jour à Marioupol, "mais cette fois", dit-il avec un rire nerveux, "ce ne sera pas à la nage, mais plutôt en bateau".