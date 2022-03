Ils ont entre 10 et 22 ans et sont Ukrainiens. Depuis le 24 février et le début de l'invasion russe, ils vivent dans un pays en guerre. Comment comprennent-ils ce qui se passe autour d'eux ? Quelles échappatoires parviennent-ils à trouver ? Témoignages.

Un enfant est enveloppé dans une couverture au poste frontière de Medyka, dans l'est de la Pologne, le 9 mars 2022. © AFP / Louisa Gouliamaki

Le 23 février, à la veille du déclenchement de la guerre en Ukraine, Victoria fêtait ses 10 ans. Une photo prise en envoyée par sa mère la montre avec sa nouvelle peluche, un bouquet de fleur et sa robe rose. Le lendemain, elle est réveillée par le son des explosions. Victoria, sa sœur Kateryna, sa mère et son père habitent en banlieue de Kiev. L’invasion russe commence. Les deux nuits suivantes, la famille s’abrite dans le sous-sol d’une église, puis dans la cave de l'immeuble. Finalement, elle décide de quitter leur appartement pour se réfugier en voiture à 80 km au sud de la capitale, près de Bila Tserkva, dans la maison des parents d’Antonia, la mère de famille.

Victoria, 10 ans, avec sa peluche Lalafanfan. © Radio France / Antonina Skrypnyk

Parler de la guerre "comme avec une adulte"

"Je réalise que je suis ici, et déjà je n’en peux plus", raconte en sanglots Kateryna, 17 ans. Elle se souvient bien des premières explosions entendues il y a deux semaines, "j’ai cru que c’était un rêve". Ici, les sirènes continuent de résonner, huit fois par jour. Les explosions les plus proches sont à 20 kilomètres.

Pour occuper ses journées, Kateryna lit Emmanuel Kant, "La critique de la raison pure". Elle étudie la philosophie depuis peu. "Ça m’aide à m’éloigner, à m’abstraire de tout ça. En philosophie il n’y a pas d’émotions. Ce n’est que de l’argumentation et de la logique, la philosophie m’aide." Kateryna lit des livres, écrit avec ses amis dispersés un peu partout dans le pays, notamment à Kiev, elle regarde aussi "des vidéos amusantes". La maturité de Kateryna étonne même sa maman, Antonia : "Je parle de la guerre avec elle comme avec une adulte". En revanche, avec la cadette, Victoria, c’est forcément différent. Elle a 10 ans et n’arrive pas à penser à autre chose, "la guerre reste présente" raconte-t-elle, quoi qu’elle fasse. Ni ses bandes-dessinées, ni les vidéos de chats sur internet n’y changeront.

Kateryna, 17 ans, prise en photo par sa maman avant l'invasion russe de l'Ukraine. / Antonina Skrypnyk

Quand une enfant réconforte sa maman

"La plus petite n’aime pas les conversations concernant la guerre, elle nous prie de ne pas en parler et demande de nous taire", poursuit Antonia, avec un français parfait "Les premiers jours, elle était calme. J’étais surprise. Je pensais qu’elle aurait été plus peureuse. Mais non, elle est plus forte que je ne le pensais."

Depuis quelques jours, le comportement de Victoria a changé : "Je pensais qu’elle prenait tout ça avec tranquillité. Mais je vois maintenant que c’est trop pénible pour elle. Elle le cachait." Antonia trouve que la plus jeune de ses filles "est devenu plus adulte, c’était une fille très joyeuse, gaie, légère". Quand Antonia pleure, "parfois j’ai des crises de nerfs, c’est elle qui me calme". Victoria répète une phrase, que sa maman nous traduit : "La Russie va nous apporter trop de sang".

Les réseaux sociaux pour s'informer et s'évader

Les deux sœurs s’inquiètent surtout pour leur père, qui souhaite rejoindre Kiev : il compte aider à défendre la ville. Kateryna, 22 ans, se fait aussi du mouron pour son père, il est soldat à Kharkiv. Il doit rejoindre lui aussi Kiev. Elle vit avec son frère et sa mère à Ivano-Frankivsk, tout à l’ouest du pays. Ils refusent de quitter l’Ukraine. "Je veux vivre dans ce pays, je veux travailler ici", explique cette étudiante en économie. Pour l’instant, sa ville est loin de la guerre, mais elle le reconnaît, "elle a peur". Elle regarde les informations toute la journée, sur son téléphone, grâce aux médias étrangers. Son frère Arsène, 17 ans, était soucieux au début de l’invasion russe, moins à présent : "Nos militaires sont forts et on va gagner." Il considère Vladimir Poutine "comme un grand malade", "il va faire des dégâts dans le monde entier".

"Poutine, c’est un homme horrible" ajoute Marine, étudiante de 18 ans en droit international, elle vit à 20 kilomètres de Kharkiv. Elle tente de tout faire pour quitter le pays. Son père essaie de la guider. Sa mère vit dans le Vaucluse. La nuit, Marine dort à peine, "trop anxieuse", collée à l’actualité, accrochée à son téléphone portable, sur Telegram et Instagram, elle discute sans arrêt avec ses amis. Les réseaux sociaux sont "un refuge". Un moyen de s’évader quelques instants de leur pays en guerre.