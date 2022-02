Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux pour contrer la propagande russe et affirmer que son pays ne rendra pas les armes, au troisième jour de l'invasion.

Le président ukrainien a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirme que son pays ne rendra pas les armes. © Capture d'écran

Face à la propagande russe, qui propage notamment l'idée que le conflit sera extrêmement rapide car beaucoup d'"Ukrainiens refusent de se battre", le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut montrer sa détermination et sa force. Ces dernières heures, il multiplie les interventions vidéos pour assurer que l'Ukraine se défendra jusqu'au bout contre l'invasion russe, qui a fait selon l'Ukraine près de 200 morts civils.

Dans une vidéo postée en fin de matinée samedi, il a affirmé avoir "cassé le plan" de la Russie. "Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais (...) c'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale", a ajouté le président, alors que la capitale Kiev est toujours sous le feu des missiles russes et que des combats au sol ont lieu dans le centre de la ville.

"Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", avait déjà déclaré Volodymyr Zelensky dans une autre vidéo publiée un peu plus tôt samedi matin. Le président a appelé à ne pas croire les "fausses informations" circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre. "Nos armes, c'est notre vérité. C'est notre terre. C'est notre pays. Nos enfants. Nous allons défendre tout cela. Gloire à l'Ukraine!", a-t-il lancé.

Vendredi soir déjà, Volodymyr Zelensky avait publié une vidéo dans laquelle il se filme devant le bâtiment de la présidence pour prouver qu'il est encore à Kiev. "Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens, la société, nous sommes tous ici, à défendre notre indépendance, notre Etat", a déclaré le président aux côtés notamment du Premier ministre Denys Chmygal, de son chef de cabinet et d'un proche conseiller.

Pour soigner cette communication, le président peut compter sur des scénaristes et des producteurs de télévision, rencontrés lors de sa précédente carrière de comédien.

"La coalition antiguerre fonctionne"

Après avoir regretté vendredi d'être "seul" face aux forces russes, Volodymyr Zelensky tient désormais à montrer à la Russie qu'il a le soutien des Occidentaux. Il a affirmé samedi que ses partenaires allaient livrer de nouvelles armes à l'Ukraine. "Un nouveau jour a commencé sur le front diplomatique, avec une conversation avec Emmanuel Macron. Armes et équipements de nos partenaires sont en route pour l'Ukraine. La coalition antiguerre fonctionne", a écrit le président ukrainien sur Twitter.

Les Pays-Bas ont annoncé leur intention de fournir des missiles et des équipements militaires à l'Ukraine. "Les Pays-Bas ont reçu très récemment des demandes supplémentaires de matériel militaire de l'Ukraine", a déclaré le ministère néerlandais de la Défense dans une lettre au parlement néerlandais, en précisant que le pays "fournira dès que possible 200 missiles antiaériens Stinger à l'Ukraine". Des fusils de précision et des casques ont d'ores et déjà été expédiés, a précisé le ministère en ajoutant que "les autres marchandises seront expédiées dès que possible, mais les Pays-Bas, comme d'autres pays, sont confrontés à des défis logistiques". La République tchèque va elle faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions, pour une valeur de 7,6 millions d'euros, a annoncé samedi la ministre tchèque de la Défense.

Le président ukrainien a par ailleurs appelé l'Allemagne et la Hongrie à avoir le "courage" à approuver l'exclusion de la Russie du système interbancaire SWIFT, une mesure examinée par l'UE en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine et à laquelle Berlin et Budapest sont réticents.