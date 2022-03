Kiev a été vidée d'une grande partie de sa population. Cependant, certains habitants sont restés et comptent bien se battre et affronter l'armée russe qui approche de la capitale. Rencontre avec l'un d'entre eux, qui se prépare en fabriquant notamment des cocktails Molotov.

Des civils préparent des cocktails Molotov dans une boîte de nuit de Kiev, au milieu des attaques russes, le 28 février 2022. © AFP / Wolfgang Schwan / ANADOLU AGENCY

La photo a fait le tour du monde. Celle, prise dans la nuit de lundi à mardi, d'un immense convoi de l'armée russe s'étalant sur plusieurs dizaines de kilomètres et roulant vers la capitale de l'Ukraine, Kiev. Selon les dernières informations, ce dernier est à l'arrêt, principalement en raison d'un manque de carburant et de ravitaillement.

Dans le même temps, les habitants eux se préparent au combat. Dès le début de la guerre, le gouvernement a appelé les citoyens à prendre les armes et fabriquer notamment des cocktails Molotov pour repousser l’armée russe. Un appel entendu par Nikola. "Je viens acheter de l'huile pour moteur pour faire des cocktails Molotov", raconte-t-il à France Inter. Chaque soir, Nikola fait ses courses dans cette station service de Kiev, près de chez lui, réservée habituellement à l'armée ukrainienne.

"Démontrer aux Russes que l'Ukraine ce n'est pas la Russie"

Cet artiste de 32 ans se prépare avec ses amis à défendre sa ville de Kiev avec cette arme incendiaire artisanale qu'il réserve aux forces russes. "On peut en faire une centaine par jour. Le cocktail Molotov c'est très simple mais très efficace", explique-t-il. "On veut combattre et on veut démontrer aux Russes que l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Notre liberté, ce n'est pas seulement des mots, c'est l'âme de la nation."

Nikola est un opposant de longue date à Vladimir Poutine, qu'il n'hésite pas à comparer au pire dictateur. "Il y a deux personnes qui ont bombardé Kiev. C'est Hitler et Poutine. Tous les deux ont bombardé Kiev à 4h du matin. L'histoire se répète, c'est quelque chose de fou. Je vais résister contre les occupants." Une résistance à coups de cocktail Molotov, symbole de la lutte de tout un peuple.