Célébrée avec des défilés de blindés et des discours triomphants, cette fête patriotique commémorant la victoire de l'Armée rouge sur l'Allemagne nazie, prend une autre dimension alors que la Russie est empêtrée dans la guerre en Ukraine.

Lors du défilé du "Jour de la Victoire" à Moscou le 9 mai 2021. © AFP / Dimitar DILKOFF

C’est le jour où la puissance russe s’exhibe. Ce lundi 9 mai, des hélicoptères et des avions survoleront Moscou, des soldats et des blindés défileront. L’arsenal militaire russe sera déployé aux yeux du monde à l’occasion du "Jour de la Victoire". En pleine guerre en Ukraine, ce jour férié en Russie a une résonance particulière.

Lors de la campagne présidentielle française, le 8 avril, Emmanuel Macron avait prévenu sur RTL : "Pour la Russie, le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important et il est à peu près sûr que, pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire" contre l’Ukraine. Car de fait, cette date est hautement symbolique pour Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine, lors du défilé du "Jour de la victoire" à Moscou le 9 mai 2021. © AFP / Aleksey Nikolskyi / Sputnik

Pourquoi le 9 mai est une date importante en Russie ?

Le 9 mai marque le jour de la reddition des nazis face aux troupes alliées dont l’Union soviétique, lors de la Seconde Guerre mondiale. Si la date n’est pas la même que nous en France, c’est qu’il était deux heures de plus quand l’Allemagne a signé une seconde fois l’acte de capitulation demandé par Staline, le 8 mai à 23h01, et donc 1h01 du matin à Moscou.

Le 9 mai est férié depuis 1965, Léonid Brejnev était alors au pouvoir, pour commémorer la "Grande Guerre patriotique". 27 millions de Soviétiques sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des lance-roquettes, lors du défilé du 9 mai 2021 à Moscou. © AFP / Evgeny Biyatov

Comment le 9 mai est devenu une fête patriotique ?

"Le 9 mai a été conçu pour se montrer à la foule locale, pour intimider l'opposition et plaire au dictateur de l'époque", explique James Nixey, le directeur du programme Russie-Eurasie à Chatham House, à CNN. Depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine a renforcé la symbolique du "Jour de la Victoire". Celle-ci est devenue une grande fête nationale, au patriotisme grandiloquent. Une enquête menée l’an passée par l’institut de sondage VTsIOM montre que 69% des Russes considèrent cette fête comme la plus importante du calendrier.

L’an dernier, Vladimir Poutine avait clamé à la tribune :

La Russie défend constamment le droit international. En même temps, nous défendrons fermement nos intérêts nationaux pour assurer la sécurité de notre peuple.

Une répétition pour le défilé du "Jour de la Victoire" organisée au terrain d'entraînement d'Alabino, dans la région de Moscou le 18 avril 2022. © AFP / Pavel Pavlov

Le Jour de la Victoire a ses traditions, comme cette "marche du Régiment immortel" instaurée en 1995. Poutine avait même pris part à ce défilé en tête de cortège, avec une photographie de son grand-père, en 2015, après l’annexion de la Crimée. Chaque participant vient avec le portrait d’un membre de la famille, qui a combattu pendant une guerre. D’abord apolitique, cette marche organisée dans tout le pays a pris une tournure nationaliste. En 2018, dix millions de Russes y avaient participé.

Comment se déroule le défilé ?

Des soldats et des tanks vont défiler lundi, des avions militaires, des hélicoptères et des armes de guerre de pointe seront montrés. En 2015, lors du 70e anniversaire de l’armistice, 16.000 soldats avaient défilé sur la place Rouge. Ils seront probablement bien moins cette année, la guerre en Ukraine faisant fondre les effectifs de l’armée.

D’après le ministre de la Défense, 28 villes russes participent aux commémorations. 65.000 personnes seront impliquées, "environ 2400 systèmes d'armes et d’équipement militaires et plus de 460 avions", précise Sergueï Choïgou. Dans un article publié par le magazine Forbes, le spécialiste de la Défense Craig Hooper affirme que le Kremlin aurait diminué de 35% ses effectifs pour ce 9 mai, par rapport à l’an dernier.

"Après des pertes confirmées d'au moins 600 chars, l'armée russe battue semble désormais incapable d'épargner les véhicules blindés traditionnels, incontournables de tout défilé militaire russe", écrit le spécialiste. "Après avoir perdu au moins 114 chars T-80, l'armée russe est apparemment incapable de trouver 10 chars de combat (…) prêts à être exposés."

L’un des joyaux de l’armée russe participera à cette journée : le Ilyushin IL-80. Il est surnommé "avion de l’apocalypse", le "Kremlin volant" ou encore l'"avion du Jugement dernier". Converti à partir d’un avion de ligne, cet appareil doit servir de poste de commandement pour le président russe en cas d’attaque nucléaire. Il n’a pas de hublots, hormis dans le cockpit, pour protéger du flash nucléaire. Long de soixante mètres et large de quarante-huit, il est apparu lors d’une répétition mercredi dernier. Il n’avait plus volé en public depuis la parade du 9 mai 2010. En cette période de guerre, Vladimir Poutine veut-il envoyer un signal ?

Le Ilyushin IL-80 dans le ciel de Moscou, lors d'une répétition, le 4 mai 2022. © / Nina Parshina / Sputnik

Quel sens Vladimir Poutine souhaite-t-il donner à cette journée ?

Plus de deux mois après l’invasion de l’Ukraine, l’armée russe semble avancer au ralenti. Elle a même changé de stratégie pour se concentrer sur la région du Donbass. Jusqu'à présent, la Russie refuse de parler de guerre contre son voisin ukrainien, mais "d'opération spéciale". Plusieurs médias américains relaient une information de sources occidentales et ukrainiennes selon laquelle la Russie pourrait déclarer la guerre à l’Ukraine le 9 mai. Le spécialiste de la Russie Simon Miles, de l’université Duke, ne serait "pas surpris si Poutine intensifie la guerre le 9 mai d'une manière ou d'une autre, peut-être en déclarant officiellement la guerre et en lançant un appel aux troupes" pour renforcer l’armée. Interrogé par Insider, il poursuit : "Mais cette main-d'œuvre prendra deux à trois mois pour arriver au front."

Isabelle Facon s’attend de son côté "à un discours mobilisateur au maximum". Dans les colonnes du DNA, la directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et spécialiste de la Russie prédit : "Vladimir Poutine va sûrement dénoncer le durcissement des Occidentaux qui veulent renforcer l'aide militaire à l'Ukraine, dire que cela montre que l’Occident veut mettre la Russie à genoux, ce qui permet de mieux justifier le coût humain et économique de la guerre. Il va mettre en avant les efforts faits pour démilitariser l'Ukraine, souligner la grandeur de l'armée russe qui a utilisé des missiles hypersoniques dont elle est presque la seule à disposer, héroïser les soldats morts."

D’après un décompte des autorités de Kiev, au moins 22.000 Russes sont morts depuis le début de la guerre. Seulement 4.000, si l'on en croit l’état-major russe.