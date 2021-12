Partout en Allemagne, les non-vaccinés contre le Covid-19 ont désormais l'interdiction d'aller dans les bars, restaurants, théâtres ou encore les cinémas. L'objectif est de pousser les derniers récalcitrants à changer d'avis alors que l'épidémie repart intensément dans le pays.

Affiche rappelant qu'il faut être obligatoirement vacciné pour pouvoir entrer dans cet établissement, à Fribourg-en-Brisgau le 17 novembre 2021 © Maxppp / Vincent VOEGTLIN

Suite à une réunion entre la chancelière sortante Angela Merkel, son successeur Olaf Scholz et les dirigeants des 16 Länder, de nouvelles restrictions pour les personnes non-vaccinées ont été décidées en Allemagne. Des mesures sont déjà en vigueur depuis plusieurs semaines dans différentes régions mais pas partout dans le pays. La situation va changer.

Fini les sorties dans les bars, restaurants et lieux de culture

Dans toute l'Allemagne, les non-vaccinés ont désormais l'interdiction d'aller dans les bars, restaurants, théâtres, cinémas, salles de spectacle, de sports, mais aussi commerces non essentiels et marchés de Noël. Ils doivent également limiter leurs contacts, à domicile ou à l'extérieur, à deux personnes maximum d'un autre foyer. Des activités culturelles et de loisirs seront aussi organisées uniquement pour les personnes vaccinées et guéries. En plus de ces mesures, il a également été confirmé qu'un projet de loi sur l'obligation vaccinale, à laquelle Olaf Scholz et Angela Merkel sont favorables, serait soumis au parlement pour une entrée en vigueur en février ou mars.

L'Allemagne a pour le moment vacciné 68,7% de sa population dont 80% des adultes. "La situation est très, très difficile" souligne de son côté le futur chancelier, Olaf Scholz. Si les chiffres se stabilisent ces derniers jours, ils restent globalement alarmants, avec des dizaines de milliers de cas supplémentaires chaque jour, un taux d'incidence proche de 440 et de nombreux hôpitaux près de la saturation. Angela Merkel appelle d'ailleurs à "un acte de solidarité nationale, afin de faire baisser le nombre d'infections".

De nouvelles mesures également décidées pour toute la population

Etant donné le rebond épidémique, de nouvelles restrictions vont également toucher l'ensemble de la population : la fréquentation des grands rassemblements, comme les matchs de football de la Bundesliga, devra être plafonnée à 30% de la capacité d'accueil totale. Les clubs et boîtes de nuit vont à nouveau fermer dans les zones où le taux d'incidence hebdomadaire dépasse 350, soit neuf régions sur 16, dont la capitale Berlin où la vie nocturne peine à se remettre des précédents verrouillages liés à la pandémie.

Pour éviter les rassemblements durant les fêtes de fin d'année, gouvernement et Länder ont aussi interdit les pétards et feux d'artifice, très prisés des Allemands. Enfin, le port du masque redevient obligatoire dans les établissements scolaires du pays.