Invitée de France Inter, Iryna Venediktova, procureure générale d'Ukraine, chargée de traquer les potentiels crimes de guerre russes en Ukraine, assure avoir ouvert plus de 4.000 dossiers et dit sa détermination à documenter les exactions commises sur son territoire.

Iryna Venediktova, procureure générale d’Ukraine, traque les potentiels crimes de guerre russes. © AFP / Genya SAVILOV

La justice ukrainienne enquête actuellement sur "plus de 4.000 dossiers pour des crimes de guerre et 1.000 autres dossiers connexes", a affirmé Iryna Venediktova, procureure générale d’Ukraine, chargée de la traque des crimes de guerre, invitée de France Inter mercredi soir. "Nous avons une gradation, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et, j'espère, lorsque nous libérerons Marioupol, que nous n'arriverons pas au génocide", a-t-elle expliqué.

Ces plus de 4.000 affaires sont "très différentes en termes de volume", détaille-t-elle. "Il y a des affaires avec un fait et d'autres avec des dizaines ou des centaines. En réalité, le nombre d'affaires ne correspond pas au nombre de victimes."

"Très loin du respect des règles de la guerre"

Iryna Venediktova précise la difficulté de documenter ces crimes lorsque "l'ennemi" russe laisse "la mort derrière lui" en déposant des mines dans les appartements, les voitures. Elle dit aussi sa détermination pour dénoncer les "choses terribles" qui se déroulent dans certaines régions du pays comme à Marioupol. "Ce qui se passe maintenant dans cette ville, nous ne pourrons en prendre la mesure que quand elle sera ouverte, pour nous et les journalistes. Mais nous montrerons absolument tout", promet-elle.

Une armée qui vit en dehors des lois et de l'humanité.

"Dès les premiers jours de cette guerre, [les Russes] se comportaient comme s'ils pouvaient, sur cette terre, faire comme bon leur semble et commettaient des sauvageries pensant que personnes ne les condamnerait pour ça", constate encore Iryna Venediktova. "Ils violaient, ils tuaient des civils, désarmés qui ne représentaient aucune menace pour eux, pillaient et ce comportement des militaires du pays agresseur laisse comprendre qu'ils étaient très loin du respect des règles de la guerre. Il s'agit d'une armée qui vit en dehors des lois et de l'humanité."