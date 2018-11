L’ultimatum arrive à échéance ce mardi. L’Italie avait jusqu’au 13 novembre pour présenter un nouveau projet de budget conforme aux règles européennes. La Commission européenne a retoqué le budget italien, trop déficitaire à ses yeux, dans un pays surendetté. Reportage auprès des Italiens eux-mêmes.

Un déficit à 2,4 % ? Une dette à plus de 130 % du PIB ? Ces chiffres ne font pas frémir Luigi, la cinquantaine, photographe indépendant, et électeur de la Ligue, il croit à la relance promise par le gouvernement.

Une nation a bien le droit de relever la tête ! Et d’aller de l’avant ! Et de ne pas se laisser écraser par une coalition européenne qui au lieu de chercher l’intérêt de tous n’avantage que les plus grands pays ! Si ce gouvernement continue à redresser l’Italie, et malgré la dette dont on nous parle, ça me va très bien !