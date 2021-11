Ce mardi, l'île de la Barbade quitte définitivement le giron de la Couronne britannique pour devenir une république. Pour Matthew Graves, professeur d’histoire britannique à l’université d’Aix Marseille, ce n'est pourtant pas le signe d'un mouvement général républicain des autres nations du Commonwealth.

La reine Elisabeth (à gauche) n'est plus la cheffe d'Etat de la Barbade. C'est désormais Sandra Mason (à droite), élue présidente au suffrage universel indirect © AFP / JOHN STILLWELL, Jacob King / POOL

FRANCE INTER : La Barbade devient une république, qu'est-ce que cela change pour l'île ?

MATTHEW GRAVES : "Sur le plan constitutionnel, ça ne change pas énormément de choses dans la mesure où la Barbade restera une démocratie parlementaire. Et le vrai pouvoir exécutif continuera à être exercé par Mia Mottley, la Première ministre. Sandra Mason, ancienne gouverneure générale de la Barbade, a été élue en octobre présidente de la République, prendra ses fonctions mardi. Son rôle sera largement cérémonial. Mais sur le plan symbolique, c'est important par rapport à la question de la souveraineté. Dans un discours qu’elle avait prononcé en septembre 2020, Sandra Mason a fait savoir que c'était également une sorte d’émancipation de l'histoire coloniale. Sur le plan symbolique, cela marque donc une rupture."

Elisabeth II reste cheffe d’Etat de 15 pays - l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada mais aussi les Bahamas, Belize ou encore Antigua. Peut-il y avoir un effet boule de neige?

"Je ne crois pas. Le choix de la Barbade ne va pas changer grand-chose puisqu’elle continue de faire partie du Commonwealth. Par ailleurs ce n'est pas le premier pays à chercher à se séparer de la Couronne de cette manière (la Guyane, Trinité et Tobago ou la Dominique l’ont fait par le passé). On constate, en regardant un peu l'histoire récente, que le processus est souvent très long. Si on prend l'exemple de la Jamaïque, on a évoqué la possibilité de passer à une forme républicaine de gouvernement au milieu des années 70. On en reparle régulièrement, presque tous les dix ans. Mais on n'y est pas encore. Il est clair que d'autres pays regarderont du côté de la Barbade en se disant que c'est possible, et pourront s'en inspirer. Mais ce n'est pas un facteur qui, je pense, va précipiter un mouvement général."

Y a-t-il un risque de démantèlement du Commonwealth après la disparition de la Reine âgée de 95 ans?

La Reine joue un rôle personnel en tant que cheffe de l'organisation. Mais il faut se rappeler qu’en 2018, lors du sommet des chefs d'État des pays du Commonwealth, les pays membres ont voté en faveur d'une continuité, c'est à dire de la transmission au prince Charles dans la droite ligne de la succession héréditaire. En même temps, on sait que le prince Charles est beaucoup moins populaire dans les pays du Commonwealth que sa mère. Sa disparition peut donc conduire à relancer les mouvements républicains dans certains pays comme en Nouvelle-Zélande, où le mouvement a fait quelques avancées ces dernières décennies. La question de l‘avenir du Commonwealth est autrement plus intéressante parce qu'on s'aperçoit que c'est une organisation qui a du mal à trouver sa raison d'être.