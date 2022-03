La Chine décide de reconfiner la grande ville de Changchun, neuf millions d'habitants. Le pays vit sa pire flambée épidémique depuis deux ans. Une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours pour assurer le ravitaillement.

Un habitant en train de faire un test Covid-19 à Changchun le 11 mars 2022. © AFP / *

La Chine fait face depuis quelques jours à la pire flambée de l’épidémie de Covid-19 depuis deux ans. Des centaines de nouveaux cas sont recensés dans plusieurs régions du pays. Pour faire face, les autorités renforcent les mesures sanitaires de manière très forte, avec notamment le confinement des neuf millions d’habitants de la ville de Changchun, prés de la frontière avec la Corée du Nord.

Transports public à l'arrêt, plus de taxi ni d'école

Depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires de la province du Jilin (nord-est de la Chine) faisaient face à une progression régulière du nombre de cas, plus de 1.100 enregistrés en dix jours, ce qui est énorme pour un pays pratiquant la politique du "zéro Covid". Ce vendredi matin, la décision a donc été prise de placer la capitale provinciale Changchun en mode confinement total.

Comme pour la ville de Xi’an au mois de décembre dernier, les neuf millions d’habitants n’ont plus le droit de sortir. Seulement une personne par appartement est autorisée à aller faire des courses une fois tous les deux jours. Les transports publics sont à l’arrêt. Il n’y a plus de taxis, plus d’écoles. Les autorités locales anticipent également une arrivée massive de malades dans les centres de soin. En quelques heures trois hôpitaux provisoires ont été mis en service dans la province avec 1.220 lits.

La stratégie "zéro Covid" n'est pas remise en cause

Ce qui inquiète en Chine, c’est que cette reprise d’épidémie ne semble pas être isolée, comme c’était le cas ces dernières semaines et ces derniers mois. Cette fois, c’est une très large partie du pays qui est touchée, au moins un tiers des provinces. Des cas ont notamment été enregistrés à Shanghai où à partir de ce samedi, les écoles, collèges et lycées vont fermer. Dans la deuxième ville du pays, une forme de peur a commencé à s’installer. Une rumeur circule avec insistance sur les réseaux sociaux faisant était d’un confinement de la ville à venir. L‘agence de presse officielle Chine Nouvelle a du publier un communiqué pour démentir l’information.

C’est la première fois depuis deux ans que la Chine est confrontée à une aussi grave flambée de l’épidémie. Officiellement il n’est pas question de revenir sur la stratégie "zéro Covid" mise en place par les autorités depuis le début de l’épidémie, mais la situation sanitaire très préoccupante en ce moment à Hong-Kong pourrait tout de même pousser le gouvernement chinois à réfléchir et éventuellement faire évoluer sa stratégie sanitaire face au Covid-19.