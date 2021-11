Ghislaine Maxwell est jugée à partir de ce lundi 29 novembre 2021 à New York, notamment pour trafic sexuel. Elle est accusée d'avoir eu un rôle actif dans le réseau d'exploitation sexuelle mis en place par le milliardaire Jeffrey Epstein et impliquant des mineures.

Ghislaine Maxwell, 59 ans, en prison depuis juillet 2020. Elle sera jugée pour trafic sexuel à partir du 29 novembre 2020 © Getty / Paul Zimmerman/WireImage et capture d'écran dessin de Jane Rosenberg/ Reuters

Ghislaine Maxwell, jet-setteuse franco-britannique et américaine de 59 ans, comparaît à partir de ce lundi 29 novembre devant le tribunal de Manhattan à New York pour son implication dans l'affaire Epstein. Le milliardaire Jeffrey Epstein, mort officiellement par suicide, en prison en août 2019, est soupçonné d'avoir organisé un réseau de trafic sexuel où de très jeunes femmes parfois mineures étaient attirées pour lui faire des massages et qui étaient ensuite contraintes d'avoir des relations sexuelles avec lui, et avec certains de ses célèbres amis.

Ex petite amie d'Epstein devenue rabatteuse

Fille du magnat déchu de la presse britannique Robert Maxwell accusé de malversations et mort dans des conditions troubles en 1991, Ghislaine Maxwell a mené une jeunesse privilégiée. Elle rencontre Jeffrey Epstein au début des années 90 alors qu'elle décide de vivre à New York. Ils deviennent amants pendant quelques années. Puis leur relation évolue, mais ils restent très proches, devenant amis et associés. Ghislaine Maxwell vit d'ailleurs en partie chez Jeffrey Epstein en Floride. Elle y est comme chez elle, répondant au téléphone et organisant des dîners. Elle prend également les rendez-vous pour Jeffrey Epstein. Un petit agenda trouvé par le FBI venu perquisitionner la splendide demeure en 2019, porte son écriture aux cotés de prénoms de jeunes filles et d'horaires de rendez-vous et sera l'une des pièces à conviction du procès.

Selon plusieurs témoignages de femmes, Ghislaine Maxwell les a recrutées alors qu'elles étaient mineures. Elle les a abordées à la sortie du lycée, ou sur leur lieu de travail. Elle a su les apprivoiser en discutant avec elle, puis leur a proposé de venir faire des massages chez son riche ami. Elle leur proposait environ 100 dollars le massage. Plusieurs ont accepté, et toutes ont subi (parfois dès la première rencontre avec Epstein) des relations sexuelles sous la contrainte.

Une proche du prince Andrew, fils d'Elisabeth II

Le nom du Prince Andrew, fils de la Reine d'Angleterre Elisabeth II, risque fort d'être cité à plusieurs reprises lors de ce procès qui pourra durer six semaines. L'une des principales accusatrices, Virginia Giuffre, affirme avoir été appâtée par Ghislaine Maxwell à Mar-a-Lago, à l'hôtel de Donald Trump en Floride, alors qu'elle travaillait au vestiaire du club. Elle voulait devenir masseuse et au fil de la discussion -Ghislaine Maxwell se montre plutôt avenante et sympathique- elle a accepté de venir faire des massages dans la superbe résidence de Jeffrey Epstein à Palm Beach.

Virginia Giuffre (centre) principale accusatrice, aux cotés du Prince Andrew et de Ghislaine Maxwell en 2001 / U.S. Second Circuit Court of Appeals

Elle affirme s'être très vite retrouvée dans un cercle infernal, sous emprise, subissant des agressions sexuelles. Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell l'auraient également "offerte" notamment au Prince Andrew, chez Ghislaine Maxwell à Londres, puis à deux autres reprises. Andrew, empêtré dans cette affaire et voyant les éléments de preuves s'accumuler, a tenté de se défendre et de prendre ses distances, lors d'une interview jugée catastrophique par le public.

Virginia Giuffre le poursuit au civil à New York pour crimes sexuels commis il y a plus de 20 ans et alors qu'elle était mineure. Cette plainte devrait être examinée fin 2022 devant un tribunal civil à New York, même si le second fils de la reine Elizabeth II n'est pas poursuivi au pénal et nie ces faits qui se seraient déroulés entre 2000 et 2002. Il devra se rendre disponible d'ici le 14 juillet 2022 pour répondre sous serment à des questions dans le cadre de cette plainte civile. Mais il ne devrait pas être appelé à la barre lors du procès de Ghislaine Maxwell.

Virginia Giuffre affirme également que Ghislaine Maxwell lui a proposé de faire un enfant avec Jeffrey Epstein. Mais c'est elle (Ghislaine Maxwell) qui l'élèverait ensuite avec le milliardaire. Virginia Giuffre a décliné.

Une mondaine qui croupit en prison depuis plus d'un an

Ghislaine Maxwell a fait l'objet d'un avis de recherche du FBI à la suite de la mort de Jeffrey Epstein et de l'enquête sur le réseau d'exploitation sexuelle. Elle a finalement été arrêtée dans sa luxueuse maison du New Hampshire à l'été 2020 sans opposer de résistance. Depuis, elle est en prison à Brooklyn (New York) et ses avocats dénoncent régulièrement des conditions de détention inhumaines. Elle est à l'isolement, sous surveillance renforcée, afin d'éviter qu'elle meure en prison, comme cela s'est produit en aout 2019 pour Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell se plaint de très mal manger, d'être obligée de dormir avec les lumières allumées. Elle affirme être faible, fatiguée et n'avoir ni énergie ni endurance.

Je n'ai même pas de chaussures à ma pointure. Ils me donnent de la nourriture pourrie. Il y avait des asticots dans une pomme. On ne me laisse pas faire d'exercice.

Son avocate affirme qu'une lampe balaie notamment le plafond de sa cellule tous les quarts d'heure, de 21h30 à 06h30 en raison des risques de suicide. Elle a déposé cinq demandes de libération sous caution. La juge les a toutes rejetées, y compris une proposition de 28 millions de dollars de caution, estimant que Maxwell aurait des facilités pour s'enfuir en raison de sa triple nationalité.

Elle devra répondre de six chefs d'accusation, pour lesquels elle a plaidé non-coupable. Elle risque la prison à perpétuité.