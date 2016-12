Ammar Abd Rabbo est un photographe franco-syrien. Il a photographié la ville meurtrie pendant plusieurs années. Des clichés poignants rassemblés dans un livre.

Alep (Syrie), quartier de Izaa, le 16 mars 2013 © Ammar Abd Rabbo

Ammar Abd Rabbo est photographe, auteur d'un livre de photos sur Alep en guerre. Il y a 5 ans, ce photo-reporter franco-syrien né à Damas (Syrie) en 1966 était plutôt bien intégré dans la société syrienne. Il a photographié les premières manifestations pacifiques. Puis vous vous êtes de l'opposition à l'époque vous croyez au "printemps arabe".

Je ressens de la tristesse, de l'effroi. C'est difficile pour tous ceux qui gardaient l'espoir d'une Syrie sans les Assad, sans Daesch. Ammar Abd Rabbo, photojournaliste.

►►►ECOUTER | L'interview de Ammar Abd Rabbo, photo-reporter franco syrien et auteur de "ALEP : À Elles, Eux, Paix !" aux Editions Noir et blanc etc. dans le journal de 13 heures de France Inter le 23 décembre 2016.

Alep (Syrie) en 2014 © Ammar Abd Rabbo

Alep (Syrie) dévastée © Ammar Abd Rabbo

Alep (Syrie) dévastée © Radio France / Ammar Abd Rabbo