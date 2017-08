De courts extraits du futur livre de la candidate démocrate à la présidentielle de 2016 ont été révélés. Clinton revient sur sa défaite et sur son rival Donald Trump.

L'ouvrage ne sortira que le 12 septembre mais deux extraits ont été révélés par la chaine de télévision MSNBC ce mercredi. Intitulé "What Happened", ("Ce qu'il s'est passé"), le livre ne doit sortir dans un premier temps qu'aux Etats-Unis. Aucune version française n'a été annoncée à ce stade.

Hillary Clinton revient sur le débat du 9 octobre 2016 à Saint Louis dans le Missouri, qui l'a opposée au candidat républicain Donald Trump devant 66 millions de télespectateurs. Il s'agit de leur deuxième débat. Les deux candidats sont debout, comme à l'accoutumée. mais à chaque prise de parole de la démocrate, Donald Trump se place derrière elle. Elle affirme avoir eu la chair de poule, d'autant qu'elle sentait son souffle dans son cou.

Nous étions sur un petite scène, et il me suivait où que j'aille, il me fixait des yeux, il grimaçait. C'était incroyablement gênant