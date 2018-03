Des millions d'Américains sont attendus dans les rues de Washington ce samedi et dans de nombreuses autres villes américaines pour réclamer un vrai controle des armes à feu. Le mouvement, créé à l'initiative des jeunes rescapés de la tuerie du lycée de Parkland (17 morts) est soutenu par de nombreuses personnalités.

Les étudiants contre les armes le 14 mars à Washington © AFP / SAUL LOEB

Lycéens, parents, enseignants et soutiens vont manifester ce samedi dans tous les États-Unis, et surtout à Washington, pour réclamer un meilleur contrôle des armes à feu et des mesures pour la sécurité dans les écoles, après la fusillade qui a fait 17 morts au lycée Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland en Floride le 14 février dernier.

Défilons pour nos vies

Le mouvement “March for Our Lives” est né très vite après la tuerie. Le tireur, un ancien étudiant de 19 ans, possédait une fusil d'assaut semi-automatique AR-15 acheté légalement, auquel il avait rajouté un "bump stock" qui permettait de tirer en continu.

L'une des survivantes, Emma Gonzales, élève de terminale, est devenue très vite l'un des leaders du mouvement anti-armes à feu après avoir tenu des propos très puissants contre le lobby des armes, la NRA. Son discours est devenu très vite viral sur les réseaux sociaux :

Preuve de la puissance du mouvement, cinq des représentants des lycéens de Parkland ont même fait la une du magazine Time cette semaine.

Sur Twitter, le hashtag #MarchForOurLives continue de mobiliser.

Soutien de nombreuses célébrités

George Clooney et sa femme Amal ont fait un don de 500 000 dollars au mouvement au nom de leurs jumeaux de 8 mois. Le couple sera à la manifestation de Washington samedi.

Don de 500 000 dollars également de la part de Oprah Winfrey, figure emblématique de la télévision américaine :

L'actrice et chanteuse Jennifer Hudson sera également dans les rangs des manifestants.

Autres donateurs : Stephen Spielberg, Jimmy Fallon, John Legend et l'équipe de la série Modern Family.

Alors que certains artistes se produiront sur scène lors de la marche de Washington, comme le rappeur Common :

Le rappeur et acteur américain Common se produira lors de la marche contre la violence des armes © AFP / Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Soutien aussi de politiques

L'ancien président Barack Obama et son épouse ont écrit une lettre manuscrite à destination des jeunes de Parkland :

Votre résilience, votre détermination et votre solidarité nous on tant inspirés.

Marches également en France

De nombreuses manifestations contre la violence des armes et pour un meilleur controle seront également organisées également en France ce samedi à 14 heures : à Paris, place du Trocadéro, à Aix-en-Provence, à Avignon notamment.

