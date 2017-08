Kim Wall avait disparu après être montée dans un sous-marin artisanal. Elle est décédée, comme tout le laissait craindre. Le propriétaire du Nautilus parle maintenant d'accident.

Sur cette photo, on voit en principe Kim Wall et Peter Madsen le 10 août 2017 au port de Copenhague © AFP / Peter Thompson

La jeune femme était montée à bord du Nautilus, avec son propriétaire et créateur, pour une interview, avant de disparaître. Du moins selon la version donnée par Peter Madsen, l'inventeur de ce submersible. Il avait dans un premier temps prétendu avoir laissé Kim Wall, en parfaite santé, sur l'île de Refshaleøen, à Copenhague, dans la soirée du 10 août. Il a fini par avouer que la journaliste est morte.

Cela se serait passé, selon lui, au cours d'un accident à bord. Il aurait ensuite jeté son corps à la mer, dans un lieu encore indéterminé.

Problème, si le sous-marin Nautilus a en effet pris l'eau, pour la police danoise, il ne s'agit pas d'un accident mais le navire a été délibérément coulé.

Des recherches, d'abord pour retrouver le sous-marin

Le 11 août, la défense danoise avait annoncé rechercher le sous-marin de 18 mètres disparu depuis la veille au soir entre le Danemark et la Suède, avec deux personnes à son bord. Lorsque l'engin avait été repéré et secouru, il n'y avait que Peter Madsen dans le submersible, et depuis, les autorités étaient à la recherche de la journaliste.

La famille de Kim Wall avait lancé un appel à l'aide du public, via le le quotidien suédois Aftonbladet, pour connaître le sort de la jeune femme alors que des quadrillages de la zone étaient menés par des hélicoptères, des bateaux et des plongeurs. Il se poursuivent ce lundi.

Kim Wall, journaliste indépendante âgée de 30 ans, avait collaboré avec le Guardian et le New York Times. Diplômée de l'Ecole supérieure de journalisme de Columbia, elle était basée à New York et en Chine.