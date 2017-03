Rompant avec la tradition la Maison Blanche n'était pas accessible depuis l'élection de Donald Trump, faute de personnel. C'est désormais chose faite.

Donald Trump fait une apparition surprise lors de la réouverture au public de la Maison Blanche © Reuters / Kevin Lamarque

La Maison Blanche a rouvert ce mardi, et redevient accessible au public du mardi au samedi. Les visites sont gratuites mais doivent être réservées à l'avance, l'espace étant limité.

L'annonce de l'ouverture a été faite mardi dans un communiqué commun signé de Donald et Melania Trump.

Trump a rompu avec la tradition

Les présidents précédents s'étaient toujours assurés que quelqu'un était nommé pour assurer la supervision des visites du public immédiatement après leur prestation de serment. Certains avaient même débuté les visites un jour seulement après la cérémonie d'investiture. Les critiques avaient fusé, la plupart des medias soupçonnant son incompétence ou le manque de personnel volontaire pour travailler dans son administration.

Melania Trump responsable

Le directeur du bureau des visiteurs de la Maison blanche est un poste-clé de chaque administration, et se situe dans l'aile Est de la Maison blanche, gérée par la Première dame. C'est elle qui doit nommer le directeur de ce bureau. Les récentes administrations se sont assurées de nommer quelqu'un qui connait à la fois le Président et son épouse. Or, comme prévu, Melania Trump a passé les semaines qui ont suivi la cérémonie d'investiture à New York avec son fils de 10 ans et n'a pas pris la peine de nommer tout le personnel de ce bureau.

Donald Trump fait une apparition surprise

Mardi, premier jour de l'ouverture au public, Donald Trump a surpris les visiteurs.

Travaillez, travaillez tous très dur ! a dit Donald Trump au groupe de collégiens en visite à la Maison Blanche.

Obama avant Trump

Trump n'est pas le premier à surprendre les visiteurs. Avant lui, Barack Obama l'avait fait, aux cotés du comique Steve Harvey

