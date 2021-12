Depuis lundi, cette image issue d’un reportage de la BCC fait le tour des réseaux sociaux. Elle rappelle les conséquences du changement climatique sur les animaux sauvages. "C'est une situation très triste, très déprimante de voir l'impact du changement climatique" témoigne le chef du "Somali Giraffe Project.

Le BBC a diffusé son reportage ce lundi 15 décembre. © Capture d'écran Instagram

C'est une photo poignante prise au Kenya la semaine dernière. Les corps de six girafes gisent contre le sol, mortes de soif et de faim. Le photographe Ed Ram a pris cette photographie en vue aérienne lors d’un reportage pour la BBC vendredi 10 décembre, à Eyrib, au nord-est du Kenya. D’après Ali Hussein, chef du "Somali Giraffe Project", une association de protection des girafes au Kenya, ces girafes sont mortes en tentant de boire dans un réservoir quasiment asséché, mais elles se sont enlisées dans la boue, piegées.

"C’est une zone très sauvage, il était trop tard", à Wajir, dans la Sabuli Wildlife Conservancy quand ils ont réalisé quand nous avons réalisé ne pouvait pas s'en sortir raconte Ali Hussein. Les bêtes ont été déplacées pour éviter la contamination de l’eau.

D’après une journaliste d’Al Jazeera et les images de Ed Ram, des carcasses de bétails longent les chemins de terre. Les corps sans vie de chèvres, de vaches, mais aussi de girafes sont allongés par terre. Leur peau grignotée par des charognards. Depuis septembre, le nord du Kenya connaît un manque de pluie sans précédent, jusqu’à 30% de moins que d’habitude.

Des pluies ces derniers jours

Certains éleveurs ont perdu jusqu’à 70% de leur cheptel selon la BBC. The Star, un journal kényan, ajoute que 4000 girafes vivants dans le comté de Garissa pourraient mourir de soif.

"Ces deux derniers mois ont été très mauvais. En ce moment, il pleut un peu, c'est un soulagement, mais il y a encore des zones sèches" explique à France Inter Ali Hussein. "Les conditions météorologiques sont devenues vraiment imprévisibles, avec des sécheresses de plus en plus fréquentes."

Des animaux menacés d'extinction

Les girafes ne sont pas les seules à souffrir de la sécheresse. Les buffles, les zèbres, les bubales, les éléphants meurent au Kenya, par manque d’eau et de nourriture. Aujourd’hui, 80% des pâturages sont dévastés et de nombreux points d’eau à sec. "C'est une situation très triste, très déprimante de voir l'impact du changement climatique" témoigne le chef du "Somali Giraffe Project". "On voit les animaux se battre pour obtenir certaines choses fondamentales dont ils ont besoin dans leur propre habitat. Il y d'autres problème comme les maladies."

L’hirolas est déjà menacé d’extinction et leur population continue de faiblir. Moins de 500 sont encore en vie. Une trentaine de ces antilopes sont mortes ces dernières semaines à cause de la sécheresse. C’est 6% de la population mondiale.

En septembre, le président Uhuru Kenyatta a décrété la sécheresse catastrophe nationale. En 2017, 400 éléphants sont morts au Kenya à cause de la sécheresse rappelle le journal The Star. D’après l’OMM, l’Organisation météorologique mondiale, 2020 a été la troisième année la plus chaude jamais enregistrée en Afrique. D’ici 2050, les températures pourraient augmenter jusqu'à 2,5 °C selon des scientifiques.