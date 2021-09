France Inter consacre toute son antenne aux femmes afghanes, celles restées dans leur pays et aujourd’hui rayées du monde mais aussi celles en France et en Europe.

Le témoignage des femmes afghanes d’ici et de là-bas, leurs combats et leurs espérances sont au cœur de cette journée, et c’est bien la moindre des choses que de leur donner la parole et de continuer de faire entendre leur lutte, nous qui depuis 20 ans les avons encouragées à prendre toute leur place dans la société afghane et qui leur avons donné notre confiance dans les valeurs démocratiques.

La radio ne changera pas le cours de l’histoire mais elle peut au moins laisser allumée dans la conscience de chacun et chacune d’entre nous une petite flamme qui veille.

Cette journée manifeste est conclue par un grand concert au studio 104 de la Maison de la radio et de la musique réunissant sur un même plateau des artistes interprètes afghanes et françaises dans un dialogue solidaire, musical et joyeux.

Enfin, deux rendez-vous hebdomadaires seront initiés, les dimanches à 7h25 avec Caroline Gillet et les vendredis soir dans Unique en son genre de Giulia Foïs pour que le fil de leurs voix et de leurs combats restent au cœur de notre actualité et de nos vies.

Mardi 5 octobre : « Le combat des Afghanes »

►►► Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h15 – Une Afghane, restée à Kaboul, témoigne

témoigne 7h50 – Les invitées / Léa Salamé : Victoria Fontan , vice-présidente de l’université américaine d’Afghanistan et Pashtana Durrani , présidente de l’association Learn Afghanistan

: , vice-présidente de l’université américaine d’Afghanistan et , présidente de l’association Learn Afghanistan Avec les chroniques de Cécile Duflot et Pierre Haski

►►► 9h00 - Boomerang d’Augustin Trapenard avec Chékéba Hachemi, diplomate afghane

►►► 9h40 - L’Instant M de Sonia Devillers avec Anissa Bonnefont qui a réalisé Nadia, un documentaire sur Nadia Nadim, réfugiée afghane devenue star du foot et Nathalie Iannetta, directrice du service des sports de Radio France qui lance un collectif pour venir en aide aux sportives afghanes

►►► 10h – Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi avec en focus des associations : Delphine Rouilleault, directrice générale de France Terre d’asile ; Anais Leleux, présidente de l'association Pourvoir Féministe ; Reza Jafari, président de l’association Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs ; et des témoignages d'afghanes exilées

►►► 11h - La bande originale de Nagui avec Charlotte de Turckheim et Sara Daniel, grand reporter à L'Obs

►►► 13/14 de Bruno Duvic

►►► 15h - Affaires sensibles de Fabrice Drouelle avec pour thème La chute de Kaboul, le retour des Talibans à travers 5 femmes afghanes

►►► 16h – Popopop d’Antoine de Caunes avec Jean-Charles de Castelbajac et Rada Akbar, artiste afghane exilée en France, membre de l’association Dysturb

►►► 17h – Par Jupiter de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek avec Kak, dessinateur de presse du journal L'Opinion, président de l'association Cartooning for Peace

►►► 18/ 20 de Fabienne Sintes pour une émission spéciale avec Pierre Haski, Ayyam Sureau et des témoignages de femmes Afghanes entre Paris et Kaboul

►►► 20h - Une soirée exceptionnelle présentée par Rebecca Manzoni et André Manoukian, en public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio et de la musique

Des artistes interprètes afghanes et françaises sur la scène du 104 avec notamment la soprano Mashal Arman, Golshifteh Farahani, , Yael Naïm, Emily Loizeau, Yelli Yelli, les musiciens de l’ Ensemble Kaboul et la présence d’ Atiq Rahimi

les musiciens de l’ et la présence d’ Et des témoignages venus de Kaboul recueillis par Laure Adler comme l'artiste afghane Khademi Kubra

►►► Tout au long de la journée, à chaque flash, le témoignage d’une Afghane qui répondra à cette phrase « Mon combat pour les femmes afghanes, c’est… »

France Inter s’engage sur la durée :

►►► A 20h, le vendredi, Unique en son genre de Giulia Foïs, le journal de bord d’une afghane réfugiée en France.

►►► A 7h25, le dimanche, Inside Kaboul de Caroline Gillet : le récit à la première personne de trois jeunes femmes afghanes. Chaque jour, elles envoient des mémos vocaux via What'sApp pour témoigner de leur quotidien dans la capitale sous les talibans. (à partir du dimanche 3 octobre)

Une journée spéciale avec Konbini