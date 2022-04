Le président ukrainien Zelensky a proposé d'échanger l'homme d'affaires Viktor Medvedtchouk, proche de Poutine. Le Kremlin refuse.

Le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk, proche du président russe Poutine. © AFP / Stringer / Sputnik

C'est une figure du camp pro-russe et une prise de poids pour les Ukrainiens. Sur une photo publiée mardi sur les réseaux sociaux, Viktor Medvedtchouk apparaît en tenue militaire, les mains liées. Il vient d’être arrêté. Ce député de 67 ans et riche homme d'affaires ukrainien est en fuite depuis l'invasion russe. Viktor Medvedtchouk avait été inculpé pour "haute trahison" en mai 2021 et "tentative de pillage de ressources naturelles en Crimée". Il était depuis assigné à résidence en attente de son jugement depuis mai 2021.

Mardi soir, Volodymyr Zelensky a proposé à Moscou d’échanger le prisonnier contre des Ukrainiens détenus en Russie. La réponse du Kremlin n'a pas tardé. Moins de 24 heures plus tard, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a écarté cette idée.

Viktor Medvedtchouk, un proche de Vladimir Poutine arrêté en Ukraine. / SBU

Une cavale d'un mois et demi

Tous les services du pays étaient sur la trace de Viktor Medvedtchouk. Après un mois et demi de cavale, son arrestation a été annoncée mardi. "Une opération spéciale a été menée grâce au SBU. Bravo !" se réjouit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur sa chaîne Telegram. "Et que Medvedtchouk soit un exemple pour vous. Même l'ancien oligarque ne s'est pas échappé. Sans parler des criminels de bien moindre envergure de l'arrière-pays russe. Nous aurons tout le monde", ajoute le chef d’État ukrainien.

Le SBU, les services secrets ukrainiens ont confirmé cette arrestation : "Tu peux être un politicien prorusse et travailler pour l’Etat agresseur pendant des années. Tu peux être en fuite. Tu peux même porter un uniforme militaire ukrainien pour te déguiser… Mais cela t’aidera-t-il à échapper à la punition ? Pas du tout !"

Une de ses filles est la filleule de Vladimir Poutine

Avec 620 millions de dollars estimé par le magazine Forbes en 2021, Viktor Medvedtchouk est la douzième fortune d’Ukraine. Ce député, homme de confiance de Vladimir Poutine, est le fondateur du parti prorusse "Plateforme d'opposition-Pour la Vie", composé d’une trentaine d’élus. D’après le journal ukrainien Oukraïnska Pravda, l’une des filles de ce député, Daryna Medvedtchouk, est la filleule de Vladimir Poutine. Il s’est positionné en faveur de la Russie dans l’annexion de la Crimée en 2014.

La réponse du porte-parole du Kremlin

Mercredi, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a affirmé que Viktor Medvedtchouk était la cible de poursuites "politiques" sur la base d'accusations "imaginaires". "Nous ne savons absolument pas s'il souhaite que la Russie prenne part à la résolution de l'affaire calomnieuse le visant". Dmitri Peskov a aussi assuré que l'intéressé était "pour la paix" et ne participait à "aucune négociation secrète avec Moscou".

"Sa position a toujours été publique, il n'a jamais mené de relations en coulisses avec la Russie" poursuit Dmitri Peskov. "Et même si hypothétiquement cela avait été le cas, alors Medvedtchouk aurait sûrement quitté l'Ukraine avant l'opération militaire", conclut le porte-parole du Kremlin.