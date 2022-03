Des bombardements ont touché plusieurs immeubles à Kiev mardi, poussant le maire de la ville, Vitali Klitschko, à décréter un couvre-feu de 36h à compter de 20 heures ce soir. Il décrivait, hier pour France Inter, une guerre contre les Ukrainiens et assurait que lui comme ses administrés étaient prêts à se défendre.

Vitali Klitschko, maire de Kiev et ancien boxeur de 50 ans, dénonce une agression contre les citoyens ukrainiens. © Radio France / Jérémy Tuil

Kiev vit sous les frappes russes. Un immeuble de quinze étage d'un quartier résidentiel dans l'ouest de la capitale a notamment été touché lundi, provoquant un incendie et faisant au moins deux morts. Des bombardements ont également été constatés mardi matin. Face à la multiplication des tirs, qualifiée de "moment dangereux et difficile" par les autorités, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a décidé d'imposer un couvre-feu de 36 heures, dès 20h. La veille, France Inter a pu le rencontrer pour faire un point sur la situation.

FRANCE INTER : Quelle est la situation à Kiev ?

VITALI KLITSCHKO : "Vous voyez ce qui se passe. Les images en disent plus que les mots. Une agression russe. Ces immeubles détruits montrent le vrai visage de nos 'amis' russes. Ils nous décrivent comme des frères mais tuent des civils. Ça me laisse sans voix. Il se passe à Kiev, la capitale de l'Ukraine, la même chose qu'à Marioupol."

Vladimir Poutine affirme que ses seules cibles sont militaires...

"Mensonges. Où sont les cibles militaires ? Cet immeuble est une cible militaire ? Ils disent viser des radicaux, des fascistes, des nationalistes. Où sont-ils ? C'est de la propagande, et de nombreux Russes y croient. Regardez les photos satellite de Kiev : les rues, les routes, sont complètement détruites. Les images de Kharkiv, de Marioupol, montrent que les Russes n'ont pas de règles. Ils n'ont pas d'humanité même."

Les Russes parlent d’accidents pour justifier les pertes humaines civiles…

"Regardez ce qu'il s'est passé à Kharkiv. C'est par accident qu'ils ont détruit la ville ? Et Marioupol, c'est par accident qu'ils l'ont détruite ? Parler d'accident, c'est une blague. Ce ne sont pas des accidents. C'est la guerre. Pas contre l'armée ukrainienne, mais contre les Ukrainiens."

Vitali Klitschko au micro de Franck Mathevon, à Kiev : "Ces immeubles détruits montrent le vrai visage de nos "amis" russes." © Radio France / Jérémy Tuil

Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour résister à la pression militaire ?

"Stratégie ? Il n'y a pas de stratégie. Nous devons nous défendre, défendre notre ville, nos familles, nos enfants, notre avenir. Personne en Ukraine n'est en sécurité aujourd'hui. Des centaines d'enfants ont été tués, des milliers de civils sont morts. C'est du jamais vu. Les Ukrainiens n'attendent qu'une chose : que l'espace aérien du pays soit libéré [des avions russes, ndlr]. Aux Russes, nous disons : 'Arrêtez votre guerre, rentrez chez vous.'"

Quel est votre message aux pays occidentaux ?

"L'unité, c'est la clé pour mettre fin au conflit. Tous ensemble, tous les pays démocratiques. La cause de cette guerre, c'est la décision de l'Ukraine de rejoindre la famille démocratique européenne. Poutine a un projet complètement différent. Il veut rebâtir l'Empire russe, il veut reconstituer l'Union soviétique. Nous avons fait partie de l'URSS mais nous ne voulons pas y revenir.

Coupez les relations économiques avec la Russie, parce que chaque dollar qu'ils gagnent, ils l'investissent dans l'armée, et vous verrez le résultat.

Et nous avons besoin de soutien politique, d'aide humanitaire. Nous avons besoin d'armes défensives. Nous n'avons jamais été agressifs à l'égard de quiconque. Nous sommes pacifiques, l'Ukraine est pacifique."

Certains disent que Kiev devrait se rendre, rendre les armes...

"Je ne les écoute pas. Personne ne va abandonner. Les gens sont prêts à défendre leurs familles, leurs enfants, leur ville et leur avenir. Des civils qui n'auraient jamais imaginé porter un uniforme prennent les armes. Des médecins, des avocats, des musiciens, des artistes... Je suis moi-même prêt à me battre. Je suis prêt à me battre pour ma ville, mes administrés, mon pays. Nous, les autorités de la ville, avons la responsabilité de la défendre. Nous devons fournir aux gens de l'électricité, du chauffage, de l'eau. N'oubliez pas que Kiev est l'une des plus grandes villes de l'est de l'Europe. Nous avons encore de la nourriture, mais la chaîne logistique est rompue, donc ce sera serré."