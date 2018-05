Arkiadi Babtchenko, très critique envers le Kremlin, a été abattu dans la capitale ukrainienne, alors qu'il rentrait chez lui. Depuis, les autorités ukrainiennes accusent avec plus ou moins de virulence la Russie d'avoir commandité sa mort, des accusations que Moscou rejette catégoriquement.

Le journaliste russe exilé à Kiev a été tué par balles en Ukraine © Maxppp / Stepan Franko/EPA/Newscom

Arkani Babtchenko a eu un parcours peu commun, de ceux qui agaçaient (pour le moins) dans son pays d'origine. Il a d'abord participé aux deux guerres en Tchétchénie en tant que soldat pour l'armée russe, une expérience qui l'a profondément marqué. En 2008, il racontait d'ailleurs à Zoé Varier sur France Inter comment il y a souffert, tout en devenant "accro" à la guerre. Il en tirera d'ailleurs un livre ("La couleur de la guerre") et une nouvelle vocation : le journalisme.

En Russie, il avait ainsi travaillé pour deux médias très critiques envers le Kremlin, dénonçant notamment (dans des reportages sur place) le conflit dans l'est de l'Ukraine entre séparatistes prorusses et armée locale et ses 10.000 morts en quatre ans. En février 2017, il quittait la Russie, en dénonçant une "campagne effroyable" de "harcèlement". Il animait depuis un an une émission à la télévision ukrainienne, tout en se disant directement menacé depuis son départ de Russie.

Deux journalistes russes tués en deux ans

Un contexte qui, selon les autorités ukrainiennes, dit tout sur les raisons de sa mort. Le Premier ministre ukrainien dénonçait mardi "la machine totalitaire russe" qui ne lui aurait "pas pardonné son honnêteté" : "les assassins doivent être punis !" Moins virulent, le chef de la diplomatie ukrainienne souligne "une similarité étonnante avec les méthodes que la Russie utilise pour provoquer une déstabilisation politique".

Propos condamnés par le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, qui les jugent "très tristes" : "Arkadi Babtchenko a été tué, abattu dans sa cage d'escalier et déjà le Premier ministre ukrainien affirme que sont responsables les services spéciaux russes..."

C'est la deuxième mort d'un journaliste russe exilé à Kiev dans des conditions suspectes en deux ans. En juillet 2016, le Russo-Bélarusse Pavel Cheremet avait été tué dans l'explosion de sa voiture, alors qu'il conduisant en plein centre-ville. L'affaire n'a toujours été élucidée.