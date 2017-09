Un séisme de magnitude 8,2 a frappé le sud du Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins 15 morts et déclenchant une alerte au tsunami.

Les habitants sont descendus dans les rues dès la première secousse © Reuters / Edgard Garrido

La secousse s'est produite à 23h49 locales surprenant beaucoup d'habitants qui s'apprêtaient à dormir. Le séisme a été ressenti jusque dans la capitale, Mexico, où des centaines de personnes paniquées sont sorties avec précipitation dans la rue après le déclenchement de l'alerte sismique, qui prévient d'une secousse imminente. Les immeubles de la capitale ont tremblé.

L'épicentre de la secousse était situé dans le Pacifique à environ 100 kilomètres au large de la côte de l'Etat de Chiapas, selon le centre géologique américain USGS. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a revu un peu à la baisse la première estimation du service de sismologie du Mexique : la magnitude du tremblement de terre est de 8,2 plutôt que 8,4 ce qui en fait tout de même le plus violent à avoir jamais été enregistré dans ce pays. Deux personnes sont mortes dans l'effondrement d'immeubles dans l'Etat du Chiapas, selon les autorités locales et le ministre de l'Intérieur.

La secousse a été ressentie jusqu'au Guatemala, où la presse locale a fait état de coupures de courant dans certaines localités de l'ouest, près de la frontière mexicaine.Le ministre mexicain de l'Education Aurelio Nuno a annoncé la fermeture vendredi des écoles dans les Etats de Oaxaca et de Chiapas.

Séisme au large du Mexique : l'épicentre se trouve dans le Pacifique à 100 kilomètres des côtes mexicaines © Visactu / Visactu

Une alerte au tsunami a été déclenchée. Elle concerne également le Guatemala, Le Salvador, le Costa Rica, le Nicaragua, le Panama le Honduras et jusqu'à l'Equateur.

61 répliques ont été enregistéres, dont la plus forte à 6,1 :

Le traumatisme de 1985

Le Mexique est situé sur un point de rencontre entre cinq plaques tectoniques et enregistre une forte activité sismique. En septembre 1985, un tremblement de terre de 8,1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10 000 morts. L'épicentre était situé à environ 400 kilomètres, sur la côte Pacifique.

Le séisme de Mexico en 1985 avait fait plus de 10 000 morts © AFP / AFP

Depuis cette tragédie, les autorités mexicaines ont renforcé la réglementation en matière de construction et développé un système d'alerte à l'aide de capteurs situés sur les côtes