Les diplomates français sont en grève ce jeudi. Ils dénoncent la réforme de la haute fonction publique qui va permettre davantage de nominations extérieures au ministère. Le mouvement de grève est bien suivi à Pékin en Chine dans la plus grosse ambassade du réseau français.

Les grévistes installés dans le hall d'entrée de l'Ambassade de France à Pékin © Radio France / Sébastien Berriot

C'est une scène très rare qui accueille les visiteurs dans le hall d'entrée de l'ambassade de France à Pékin : un piquet de grève a été installé. Une grande banderole est suspendue au mur avec la mention "En grève". C'est le premier mouvement social depuis prés de vingt ans au sein du ministère des affaires étrangères et à Pékin, il est plutôt bien suivi, au sein d'un corps qui n'a pas vraiment une tradition de revendication et de mobilisation sociale.

Dans le viseur des grévistes : la réforme de la haute fonction publique

Dans la plus grosse ambassade française, devant Washington, il y a 380 agents, mais seuls les 35 fonctionnaires titulaires du ministère des affaires étrangères étaient appelés à cesser le travail. Dix d'entre eux se sont mis en grève, soit un petit peu plus d'un quart des effectifs.

Parmi les grévistes en Chine, plusieurs conseillers de l'ambassadeur qui expliquent les raisons de cette grève : la manque de moyens humains face à une charge de travail toujours plus importante, mais surtout la réforme de la haute fonction publique qui va permettre davantage de nominations extérieures au sein du ministère des affaires étrangères. Le message est identique chez tous les grévistes : non, n'importe quel haut fonctionnaire, un préfet par exemple, ne peut pas remplacer un diplomate au pied levé.

"L'exemple parfait", précise Florian Turc, représentant du personnel, "c'est il y a deux ans à Wuhan, lorsque nous avons voulu évacuer l'ensemble des Français à cause du covid. Notre Consul général, il faut qu'il puisse parler avec les autorités locales pour pouvoir défendre le point de vu des Français. Et ça, si vous arrivez sans parler Chinois, sans savoir ce qu'est la culture asiatique, vous allez avoir du mal. Souvent ces personnes qui sont nommées et qui ne sont pas du sérail, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas l'expérience, mettent en difficulté la France. Franchement la diplomatie française n'a pas besoin de ça."

"Un préfet a l'habitude de faire du maintien de l'ordre ou bien de discuter avec des syndicats agricoles. Cela n'a rien à voir avec la mission d'un diplomate et d'un ambassadeur", insiste un gréviste.

Le risque des nominations de complaisance

L’une des spécialités du métier de diplomate, c’est le négociation. "Là aussi", explique un autre agent gréviste, "c’est une mission qui ne s’improvise pas. Qu'on soit à New Dehli, Pékin ou Washington, on va retrouver en face les mêmes services diplomatiques, américains, britanniques..., avec qui on apprend à parler. Donc on peut avec le temps être beaucoup plus efficace en interaction avec eux. Quelqu'un qui pourrait être nommé d'ailleurs sur ces postes de négociation, pourrait certainement être moins efficace, perdre du temps, ou ne pas forcément comprendre la façon dont on lui parle, ou les sous entendus."

Avec cette réforme de la haute fonction publique, les diplomates français redoutent aussi une augmentation des nominations de complaisance.