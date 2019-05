Les résultats sont tombés en Inde. La coalition du Premier Ministre sortant, Narendra Modi remporte les élections législatives. Son principal opposant Rahul Gandhi, du parti du congrès n'a pas réussi à inverser la tendance qui se dessinait depuis le début de l'élection, il y a plus d'un mois.

Des partisans de Modi, le premier ministre indien tout juste réélu à Mumbai, le 23 mai 2019 © AFP / Punit Paranjpe

Pour le Premier Ministre indien qui vient de s'assurer 5 ans de plus à la tête de la plus grande démocratie du mondeI, "l'nde gagne à nouveau !" Comme à son habitude, c'est sur le réseau social Twitter que Narendra Modi a laissé explosé sa joie. Il faut dire qu'il conforte sa majorité au sein de la chambre basse du Parlement, la Lok Sabha. Son parti le BJP dispose de la majorité des 542 sièges qui étaient à renouveler. Sa campagne basée sur une hyper-personnification et sur un discours ultra sécuritaire a conquis une majorité des 900 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes.

Modi, le nouvel homme fort de cette partie de l'Asie

Modi, Narendra Modi, barbe blanche, fines lunettes à 68 ans. Il est le fils d'un simple vendeur de thé de l'Ouest de l'Inde mais il est aussi depuis 5 ans l'homme le plus puissant de cette partie de l'Asie, à la tête d'un pays de plus 1 milliard 300 millions d'habitants.

Toute proportion gardée, sa trajectoire ressemble à celles en France d'un Bernard Tapie ou d'un François Pinault. Ces hommes partis de rien et qui par leur intelligence, leur charisme montent montent montent pour se retrouver sous la lumière dans les premières places. C'est un des aspects importants de sa personnalité qui lui vaut une réelle admiration des jeunes notamment avec ce message qui s'invite en creux, "si lui y est arrivé, tout le monde peut y arriver".

Modi attend sa victoire le 21 mai 2019 à New Delhi © AFP / Money Sharma

Autre particularité, c'est un homme qui a compris très tôt le fonctionnement de notre monde basé sur la technologie. Une sorte de "Premier Ministre 2.0". Avec lui, pas de conférence de presse, peu d'interventions dans les médias classiques. Très vite, il a compris qu'une communication direct avec les réseaux sociaux permet de toucher plus de monde ou plus directement les électeurs. Et comme en Inde, tout est grand, il dispose entre 40 et 45 millions de followers, d'abonnés sur son compte Twitter.

Troisième force de Modi, son positionnement religieux. L'homme pratique le yoga, mais surtout il a grandi dans une famille ou l'idéologie nationaliste hindoue est forte. Concrètement, cela se traduit dans sa façon de parler. Il préfère en effet s'exprimer en hindi plutot qu'en anglais, la langue de l'ancien colon. Et il sait surtout quand cela l'arrange manier le chiffon rouge de l'ennemi voisin mulsulman à savoir le Pakistan. De quoi faire vibrer la fibre patriotique de l'Inde.

Bref, Modi, est depuis 5 ans indéboulonnable et visiblement cela devrait rester vrai pour les 5 ans à venir ..

Victoire de Modi et pourtant son principal adversaire porte le nom illustre des Gandhi

Rahul Gandhi, le principal opposant de Modi © AFP / Money Sharma

Les américains ont les "Kennedy", les indiens ont les "Gandhi". C'est leur dynastie à eux. Ce genre de famille où l'on est élevé en imaginant qu'un jour on devra gouverner et avoir le pouvoir.

Rahul Gandhi, de la famille Néhrou Gandhi. Rien que le nom fait rêver même si il n'a aucun lien avec le Mahatma Gandhi, père de l'Inde moderne. A 48 ans, Néhrou Gandhi est fils, petit fils, arrière petit fils de Premiers ministres.

Il a longtemps hésité avant de se lancer à la conquête du Parti du Congrès, puis dans la campagne pour les élections législatives. Il faut dire que Rahul Gandhi n'a que 14 ans lorsque sa grand mère est tuée par ses gardes du corps, et 20 ans lorsque son père trouve lui aussi la mort dans un attentat politique.

Malgré tout, il se lance dans la bataille avec un objectif, défendre les plus démunis. Il promet par exemple un revenu minimum pour les plus pauvres .

Modi, vainqueur de la plus grande élection du monde grace à un discours sécuritaire et populiste

Cérémonie religieuse en l'honneur du dieu Ganesh à Paris le 25 août. © Radio France / Nathanaël Charbonnier

L'inde, c'est donc 1 milliard 300 millions d'habitants dont 80 % d'hindous. Les musulmans, avec 170 millions, n'arrivent eux qu'en seconde position dans la population. Une réalité des chiffres qui donne au Premier Ministre Modi l'avantage dans ce pays ou la religion garde une réelle présence dans la vie au quotidien.

Conséquence, l'actuel chef du gouvernement n'a eu de cesse depuis son arrivée à la tête du pays de souffler sur les braises de la religion et de l'intégrisme religieux. Il a ainsi changé le nom musulman de certaines villes. Il est intervenu dans le contenu des livres scolaires pour minimiser le rôle des musulmans dans l'histoire du pays, et surtout il a su jouer habilement des tensions dans la région du Cachemire pour faire vibre la fibre nationale de son électorat.

Dans ce contexte, les musulmans craignent ce second quinquennat de Modi. Mal organisés, sans leader, ces derniers peinent à se faire entendre et n'arrivent pas à se défendre face au rouleau compresseur du parti de Modi, leBJP, le Bharatiya Janata Party.