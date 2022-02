Le nombre de mégafeux comme ceux qu’ont connu l’Australie ou la Californie pourrait doubler d’ici 2100, selon le Programme des Nations unies pour l’environnement. Mais les gouvernements subissent le phénomène et n’investissent pas assez dans la prévention.

A l'été 2021, des incendies ont ravagé la province de Tizi Ouzou, dans le nord de l'Algérie. © AFP / Anadolu Agency / Mousaab Rouibi

Il y a urgence, alerte l'ONU. Même maintenu sous la barre des deux degrés, le réchauffement climatique provoquera a minima une hausse de 30% des méga-incendies, ces feux qui ont ravagé la Grèce (2018), les pays baltes (2018) mais aussi la Californie (2018 et 2020), l’Australie (2020) ou encore l’Algérie (2021). Mais cette hausse se fait déjà sentir et les dégâts sont déjà là, irréversibles. D’après un rapport) de l'organisation mondiale, publié mercredi par le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le centre d’information et de données GRID-Arendal, une action mondiale d’urgence ne fera, au mieux, que ralentir le phénomène.

"Même en mettant en place les efforts les plus ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la planète subira une hausse dramatique de la fréquence des conditions favorisant les incendies extrêmes", les experts prévoient devrait entre 9 et 14% d’incendies "extrêmes" en plus d'ici 2030, entre 20 à 33% d'ici 2050, et entre 31 et 52% d'ici 2100.

L'argent mis "au mauvais endroit"

Il faut donc investir dans la prévention pour permettre aux populations de vivre avec ce risque sans pour autant être démunie face aux flammes. Actuellement, les réponses directes aux incendies de forêt reçoivent généralement plus de la moitié des dépenses consacrées par les États, tandis que la planification et la prévention reçoivent moins d’1%.

"Les ripostes actuelles des gouvernements aux feux incontrôlés placent souvent l’argent au mauvais endroit", déclare Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE. Un déséquilibre qu'il faut corriger en investissant dans la prévention : réduire les activités pouvant causer des départs de feux, mieux gérer les végétaux morts restés au sol, débroussailler autour des habitations, modifier l'aménagement du territoire... "Il faut minimiser le risque incontrôlés de feux extrêmes en étant mieux préparés : investir davantage dans la réduction des risques d’incendie, travailler avec les communautés locales et renforcer l’engagement mondial dans la lutte contre les changements climatiques", explique-t-elle.

Parmi les régions du monde les plus touchées, les poumons verts de la planète, des forêts du Congo à l'Amazonie. Les Nations unies rappellent que mégafeux et réchauffement climatique sont liés, la sècheresse et hausse des températures favorisent les incendies, et les forêts brulées relâchent plus de CO2 dans l'atmosphère.

Presque toutes les régions de végétation du monde connaissent des feux de forêt à un moment de l'année. La carte indique la concentration annuelle de d'incendies par kilomètre carré entre 2000-2020.

De plus ces incendies ont des conséquences dévastatrices pour la faune. Les feux de brousse australiens (2020) ont par exemple causé la disparition de milliards d'animaux domestiques et sauvages. Enfin, toujours selon l’ONU, ces feux incontrôlés touchent "encore plus les nations les plus pauvres du monde". Par manque de moyens de reconstruction efficaces, leurs conséquences se prolongent pendant des jours, des semaines et même des années après la disparition des flammes, et "creusent les inégalités sociales".