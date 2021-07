Jovenel Moïse, élu en 2016, a été tué à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi. Son épouse a elle été grièvement blessée. Aucune revendication pour le moment, mais le gouvernement accuse un commando composé d’étrangers. C’est une nouvelle page sombre de l’histoire d’Haïti qui est en train de s’ouvrir.

Inconnu de la scène politique, Jovenel Moïse est élu Président en 2016 © AFP / HECTOR RETAMAL

Le premier ministre haïtien par intérim Claude Joseph a déclaré ce mercredi l’État de siège, renforçant ainsi les pouvoirs de l’exécutif. Une annonce quelques heures seulement après celle de la mort du président Jovenel Moïse, tué par balles au Palais présidentiel en banlieue de la capitale Port-au-Prince. C'est le Premier ministre lui même qui l'a annoncé dans un communiqué :

Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État.

La première dame, Martine Moïse, a elle aussi été visée lors cette attaque. Si certains médias annoncent sa mort, Claude Joseph maintient qu’elle est blessée mais en vie, et qu’elle reçoit "tous les soins que nécessite son cas". Il a appelé la population haïtienne au calme, assurant que la situation sécuritaire est sous contrôle.

Le président défunt et son épouse, le jour de son investiture en février 2017 © AFP / HECTOR RETAMAL

Condamnations internationales unanimes

Depuis l’annonce de sa mort, les réactions affluent des quatre coins du monde. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden parle d’un événement "très inquiétant", et la Maison Blanche s’est dite prête à apporter son aide au pays. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pourrait avoir lieu dans les heures qui viennent.

En France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné "un lâche assassinat" invitant "l’ensemble des acteurs de la vie politique haïtienne au calme et à la retenue" et les ressortissants français à la prudence.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La République dominicaine a de son côté ordonné la fermeture immédiate de sa frontière avec Haïti.

Mort d’un président de plus en plus contesté

Quand il est investi président en 2017, Jovenel Moïse n’a quasiment aucune expérience en politique. Il a fait campagne sur la lutte contre la corruption, avant de s'en retrouver lui-même accusé tout comme plusieurs de ses collaborateurs. Des accusations évidemment très mal perçues dans un pays où 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale.

Le pays devient également de plus en plus violent, les enlèvements contre rançon sont devenus monnaie courante, et les gangs qui sévissent dans le pays ne semblent en rien gênés par les autorités.

La justice haïtienne a estimé que le mandat de Jovenel Moïse s’était achevé en février dernier, mais lui maintenait pouvoir rester à la tête du pays une année de plus. Le Conseil de sécurité de l’ONU avait récemment appelé à l’organisation de nouveaux scrutins, législatif et présidentiel, avant la fin de l’année. Lundi, le président avait nommé un nouveau Premier ministre, chargé d’organiser ces échéances électorales. Des échéances qu’il ne verra pas.