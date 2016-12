Anis Amri, le suspect tunisien recherché depuis deux jours par la police allemande, pour l’attentat commis sur un marché de Noël à Berlin, a été abattu à Milan.

Patrouille de police au marché de Noël de Breitscheid à Berlin, à nouveau ouvert après l'attentat qui a fait 12 morts et 48 blessés le 19 décembre 2016 © Reuters / Fabrizio Bensch

L'auteur présumé de l'attaque au camion-bélier de Berlin, Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, a été abattu vers 3h du matin lors d'un contrôle de police classique organisé dans la nuit de jeudi à vendredi dans la banlieue de Milan. Son identification ne fait aucun doute selon les autorités italiennes qui parlent d'une personne au comportement suspect, aperçue sur un parking de Sesto San Giovanni et qui a attiré l'attention des agents. L'homme a tiré, dès son interpellation, en direction du policier qui lui demandait ses papiers, le blessant au passage. Des informations confirmées lors d'une conférence de presse par le ministre de l'Intérieur Marco Minniti.

Anis Amri abattu dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'un contrôle de police à Milan © Visactu / Visactu

Amri, selon les informations recueillies par L'italie, aurait fui l’Allemagne en passant par la France et Chambéry, pour rejoindre l'Italie, Turin en train, puis Milan et sa banlieue où il a été abattu. Se pose actuellement la question de complicités ou d'appuis que Amri serait venu chercher en Italie qu'il connait bien et où il était arrivé en 2011 via Lampedusa, avant de se retrouver plusieurs fois en prison.

► LIRE | Ce que l'on sait du principal suspect de l'attentat de Berlin

Anis Amri avait eu 30 heures pour disparaître entre son attentat lundi soir et le lancement d'un avis de recherche allemand et européen.