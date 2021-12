Le prix des Médias Francophones Publics récompense le meilleur reportage entendu sur nos antennes. Chaque groupe, Radio Canada, RFI, Radio France, la RTBF et la RTS présentent un reportage qui concourent. Le jury international qui désigne le lauréat est constitué d'une centaine d'auditeurs, Vingt pour chaque antenne.

nagra © Radio France

Deux années de crise sanitaire nous ont enfermés dans le confinement, nous ont éloigné des autres, ont réduit les périmètres de circulation, ont terni les perspectives. L’impression désagréables que nos vies se sont rétrécies, les systèmes de pensée avec, la capacité à échanger avec celles et ceux qui ne pensent pas comme nous écornée, la méfiance, la défiance, une grande fatigue, on est toujours débordé, et on manque d’air.

Le reportage est un exercice vital du journalisme. Il ouvre les horizons, éclaire la connaissance, donne à entendre l’inconnu ou le méconnu, ou l’incompris. Il nous emmène ailleurs, pas forcément loin, au délà des esprits de niche que savent si bien fabriquer les réseaux sociaux et ce prix des Médias Francophones Public est toujours une formidable opportunité de découvrir des reportages ouverts sur le monde, sur la vie, les joies et les peines…

Comme chaque année, le prix des Médias Francophones Publics départage 5 reportages présentés par chaque groupe : Radio Canada, RFI, Radio France, la RTBF et la RTS. Et c'est un jury international d'une centaine d'auditeurs qui va désigner le lauréat.

Ces 5 reportages, vous pouvez les écouter ici. Les résultats seront donnés dans les journaux de 19h de France Inter et franceinfo.

47 min Le prix des Médias Francophones Publics Par Eric Valmir

Reportage 1 : Radio Canada. Ressentir l’Ailleurs. L’Artique. Le Nuvanut. Gruise Fiord le village, le plus au nord du Canada. La quête des origines. Daphné-Anne Olepika, jeune femme d’origine inuit, élévée dans le sud de Montréal par une mère adoptive, part dans les grands nord à la rencontre de sa famille biologique. la recherche jamais évidente est compliqué par la rudesse climatique, la coutume et les langues. En immersion totale, avec une prise de son qui explore les dernières technologies, le reportage de Michel Montreuil suit pas à pas Daphné dans ce lieu qui ne dégèle jamais.

Reportage 2 : RFI. Le sud d’Haïti ravagé par un séisme le 14 aout dernier. 2 semaines plus tard, le ministère de l’éducation lance un recensement des dégâts mais ne le communiquera jamais. Il faut s’appuyer sur les chiffres de l’Unicef. 5% des écoles sur les 2800 seraient restées intactes. Or l’école est un poumon de la vie économique, une priorité pour les familles. La reconstruction des écoles avec des normes para sismique est très attendue mais rien ne vient. Haïti après le séisme, le difficile retour à l’école. Stefanie Shuller avec Nicolas Benita.

Reportage 3 : Radio France. La nuit du 13 novembre 2015 à Paris. Le standard du Samu. Par lequel transite les appels aux secours, les coordinations entre pompiers, police, cellule de crise, hôpitaux et ambulance, toute une organisation qui se met en place dans la confusion qui suit l’attaque terroriste. 13h d’enregistrements au total que le Samu confie à Gaële Joly de franceinfo

Reportage 4 : la RTBF. Aimer, ce n’est frapper. Stéphane a roué de coup sa compagne. Et il le raconte aujourd’hui. Il raconte surtout comment après la descente aux enfers, une thérapeute l’a aidé. Comment devient-on un homme violent et comment s’en départir ? Quelle responsabilité d’une société patriarcale ? Témoignage d’un homme qui revient sur ces violences conjugales au micro de Safia Kessas.

Reportage 5 : la RTS. Dans trois mois, les Suisses vont voter l’interdiction ou pas de l’expérimentation animale et ce référendum inquiète les milieux scientifiques et la recherche pour la santé. Doit-on tester les médicaments sur les animaux ? Le débat est vif. Entre les défenseurs de la souffrance animale et ceux qui affirment que sans cobaye, la science ne progresse pas. Murielle Ballaman s’est rendue à l’université de Fribourg où l’on pratique en laboratoire des recherches en neuroscience sur les animaux.

Le jury d'auditeurs déjà désigné (les jurés ont tous postulé pendant le mois de novembre) devra composer son Top 5 assorti d'un commentaire. Bonne écoute à toutes et à tous

A l'année prochaine.