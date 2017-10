Les candidats (318 cette année, dont 215 personnalités et 103 organisations) doivent être parrainés par des parlementaires et ministres, d'anciens lauréats ou encore certains professeurs d'université.

La moyenne d'âge des lauréats s’élève à 61 ans . En 2014, Malala Yousafzaï, a reçu le prix à seulement 17 ans. Elle est la plus jeune lauréate. Malala défend le droit à l’éducation des filles, et a été victime d'une tentative d’assassinat en octobre 2012. En 2014, elle a reçu le prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash Satyarthi. Seules 22 personnes de moins de 35 ans ont reçu le Nobel, dont Martin Luther King Jr, en 1964, à 35 ans.

Plusieurs hommes politiques ont été récompensés : Henri Kissinger et Le Duc Tho (1973) pour avoir signé les accords de paix au Vietnam. Anouar el-Sadate et Menahem Begin (1978) pour avoir pacifié les relations entre l'Égypte et Israël, Lech Walesa (1983) pour les aspirations démocratiques qu'il a défendues en Pologne, Mikail Gorbatchev (1990) pour le desserrement de l'étau communiste en Russie, Nelson Mandela et Frederik de Klerk (1993) pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin (1994) pour leurs efforts de paix au Proche-Orient.