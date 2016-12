Le régime syrien a remis la main sur Alep, deuxième ville du pays, remportant sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011.

Un soldat de l'armée syrienne fait le signe de la victoire sur les hauteurs de Alep © Reuters / Sana Sana

L'armée syrienne a annoncé jeudi soir avoir repris le contrôle total d'Alep, une annonce faite après que les derniers civils aient été évacués. C'est la fin d'un conflit vieux de quatre ans, dans la deuxième plus grande ville du pays, et tout un symbole pour la rébellion non djihadiste.

Une prise essentielle pour Bachar el Assad qui récupère ainsi cette ville à la fois stratégique géographiquement, mais aussi économiquement. Un triomphe qu'il doit surtout à l'action décisive de Vladimir Poutine.

