Lancé par l'OMS, ce système destiné à mettre à disposition des pays défavorisés des doses de vaccin peine à remplir ses objectifs, notamment en raison de l'empressement des États les plus riches à accélérer la couverture vaccinale de leurs populations.

Les Etats-Unis ont livré un don de plus de 600 millions de doses de vaccin au Soudan du Sud, vendredi 6 août. © AFP / Eyepress News

Alors que certains pays, comme la France, l'Allemagne ou Israël, évoquent déjà des campagnes de rappel de vaccin pour les plus fragiles, le patron de l'OMS a appelé à un moratoire sur la troisième dose pour pouvoir mettre ces doses à disposition des pays qui n'ont pu immuniser qu'une partie infime de leur population.

"Nous avons un besoin urgent de renverser les choses : d'une majorité de vaccins allant dans les pays riches à une majorité allant dans les pays pauvres", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point presse, ajoutant que le moratoire devrait durer "au moins jusqu'à la fin septembre".

Le patron de l'agence onusienne dénonce depuis des mois l'inégalité vaccinale. Le système Covax, fondé mi-2020, a justement pour objectif de lutter contre cette inégalité, en mettant à disposition des doses achetées auprès des laboratoires ou données par les pays riches.

L'inégalité se creuse entre les pays riches et défavorisés

Mais pour l'heure, Covax n'arrive pas à remplir sa mission faute de doses et n'a pu livrer qu'un peu plus de 189,6 millions de doses dans 138 pays au 7 août, bien loin de ses objectifs initiaux. De sorte que le fossé se creuse entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres.

Selon le Programme des Nations unies pour le développement, une personne sur deux a déjà reçu au moins une dose de vaccins, contre seulement une personne sur 74 au sein de la population des pays aux plus faibles revenus. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne, du Proche Orient et d'Asie centrale ont vacciné moins de 5% de leur population, selon les données collectées par l'Unicef, le fonds des Nations-Unies pour l'enfance et plus grand acheteur de vaccins au monde, qui est "partenaire d’exécution" de Covax.

Au Congo, au Tchad, ou encore au Soudan du Sud, moins de 1% des habitants ont reçu au moins une dose. Une grande partie des pays du Proche Orient et d'Asie centrale affichent également un retard important, même s'il y a davantage de disparités. Le Turkmenistan et le Yémen ont ainsi vacciné moins de 1% de leur population, tandis que l'Afghanistan dépasse les 10% et la Jordanie approche des 30%.

Mais on est loin des taux atteints dans les pays les plus riches. Aux Émirats arabes unis, le taux dépasse 85%. En Europe, la couverture vaccinale à une dose est d’au moins 60 % dans la grande majorité des pays, dont la France, de même qu'en Amérique du Nord, avec le Canada qui atteint la barre des 67,5%. et les États-Unis 60,6%.

Pourquoi le système est à la peine ?

Le système Covax se heurte à plusieurs difficultés. Dans un document prévisionnel publié le 12 juillet, l'Alliance du Vaccin (Gavi), qui codirige le programme avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l'OMS, indique que de "nombreuses incertitudes pèsent sur l'approvisionnement en vaccins Covid-19 en 2021", citant notamment "la capacité de fabrication, la réglementation, la disponibilité des fonds, les conditions contractuelles finales".

Mais le principal obstacle est la volonté des pays riches d'atteindre le plus rapidement possible une couverture vaccinale élevée, accaparant une grande partie des commandes auprès des laboratoires. L'Union européenne bénéficie ainsi d'accords d'approvisionnement à hauteur de plus de 4 milliards de doses, les États-Unis à hauteur de 3,6 milliards, tandis que l'Union africaine n'en a que pour 750 millions. "Si la solidarité ne fonctionne pas, il y a un mot pour expliquer la prolongation de l'agonie de ce monde, cette prise d'otage par le virus... c'est la cupidité", avait tonné le patron de l'OMS mi-juillet.

Ensuite, le programme a joué de malchance. L'Institut Serum en Inde, un gros producteur de vaccins AstraZeneca, devait initialement jouer un rôle de premier plan dans la fourniture de vaccins assurée dans le cadre du système Covax mais, en raison de l'explosion de la pandémie dans ce pays, New Delhi a interdit leur exportation pour combattre la diffusion du Covid-19 sur le territoire indien.

L'initiative internationale a aussi été souvent court-circuitée par les intérêts diplomatiques des États qui ont parfois décidé de faire des dons en direct plutôt qu'à travers Covax, via des accords bilatéraux ou multilatéraux. La chine a ainsi donné 27,8 millions de doses via des accords bilatéraux), selon nos calculs réalisés à partir des données de l'Unicef. Jeudi dernier, Xi Jinping a annoncé que la Chine offrira deux milliards de doses de vaccin anti-Covid-19 d'ici la fin de l'année, mais seulement 100 millions seront données au système Covax.

Comment sauver le programme ?

Covax continue tant bien que mal à livrer des doses. Selon les chiffres de l'Unicef, un peu plus de 1,4 millions seraient actuellement en transit vers des pays bénéficiaires. Des arrivées seraient prévues dès demain en Afghanistan, au Botswana, en Sierra Leone et au Tajikistan. Pour 2021-2022, Covax espère recevoir au moins 610 millions de doses financées par les donateurs.

Un objectif que l'organisation peut espérer atteindre si les Etats-Unis, les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, remplissent leurs engagements. Mais cet objectif semble encore insuffisant, alors qu'une course contre la montre a démarré face au variant Delta menace de faire des ravages dans les régions peu immunisées.

Pour faire face, Covax ne mise donc pas seulement sur la générosité de ces pays, mais aussi sur son accord avec la Banque Mondiale. Dans un communiqué publié le 26 juillet, les deux organisations ont annoncé la mise en place d'un nouveau mécanisme de financement qui doit permettre à 92 pays "à revenu faible ou intermédiaire" d’acheter des doses en plus de celles subventionnées par les pays donateurs au système Covax. La Banque mondiale pourra fournir à Covax une garantie de paiement, une caution permettant à Covax de "négocier de gros volumes de vaccins anti-Covid avec les fabricants à des prix compétitifs", souligne le communiqué.

Selon un porte-parole du Gavi, interrogé par France Inter, 9,6 milliards de dollars ont été levés pour mener à bien ce nouveau système de financement. S'ajoutant aux doses financées par les donateurs, "nous avons maintenant suffisamment de ressources pour atteindre près de 30% des populations vaccinées dans les économies à faible revenu", annonce l'organisation.