Le quotidien américain The New York Times a pu analyser des photos satellite de la ville de Boutcha, en Ukraine, remontant à plusieurs semaines, alors que la ville était sous domination russe. On y voit déjà des corps gisant dans les rues, invalidant la thèse russe d'une mise en scène.

L'une des images satellite utilisées par le New York Times pour identifier les corps © AFP / Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Les scènes sont d'une violence inouïe : des corps de civils gisant au bord des routes, dans une ville dévastée après le départ des troupes russes. La ville de Boutcha, en Ukraine, est devenue à elle seule un symbole des actions commises par la Russie pendant son invasion.

Des formes humaines sur les photos satellites dès le 19 mars

Mais après la diffusion des images de la ville jonchée de cadavres, Moscou a assuré qu'il s'agissait d'une mise en scène des Ukrainiens pour jeter l'opprobre sur "l'intervention militaire" russe : les corps auraient été placés là "après que les troupes russes se sont complètement retirées de Boutcha" Le porte-parole du Kremlin a dénoncé des "signes de falsifications vidéo" et appelé à "ne pas faire confiance" à ces images.

Lundi soir, le quotidien américain New York Times a publié une enquête reposant sur l'analyse de photos satellites fournies par l'entreprise d'imagerie spatiale Maxar. Elles datent du 28 février, au premier jour de la guerre, et du 19 mars, en pleine offensive russe. Sur ces dernières, on voit, le long d'une rue, que des formes sombres, de la taille d'un être humain, sont apparues.

Des correspondances entre les images satellite et celles filmées sur place

Le New York Times a recoupé ces images avec celles filmées le 1er avril dernier dans les rues de Boutcha après le départ des russes, en particulier dans l'une des voies, la rue Yablonska. Vidéo à l'appui, on voit que les formes apparues sur la photo satellite du 19 mars correspondent exactement à l'emplacement des cadavres figurant sur la vidéo du 1er avril – d'autres éléments se recoupent également, comme des épaves de véhicules sur le bord de la route.

Attention, la vidéo dans le tweet ci-dessous montre des images violentes susceptibles de heurter la sensibilité.

Le quotidien a renouvelé la vérification avec d'autres vidéos tournées à Boutcha, et des images cette fois datées du 21 mars, là encore pendant que les Russes occupaient la ville. Une nouvelle fois, les images correspondent, y compris dans la disposition des voitures abandonnées près des cadavres. S'il est impossible d'identifier les causes des décès, l'article du journal indique que "certains corps sont à côté de ce qui semble être le cratère d'un impact, d'autres sont près de voitures ou de vélos abandonnés".